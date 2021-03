AMLO recuerda "trampas" para él con modelo Julia Orayen y "La Reata" de Brozo

Al denunciar múltiples campañas en su contra y la contratación de publicistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó cuando en el debate presidencial de 2012, con Enrique Peña Nieto, Gabriel Quadri y Josefina Vázquez Mota, lo quisieron distraer con la modelo Julia Orayen.

"Cuando el debate, con el presidente Peña, sale una señora muy bella, esbelta, para entregarnos los boletos y las cámaras ahí, para ver qué iba yo a hacer; hubo uno (Gabriel Quadri) que, pues... No pasó nada, pero era para mí", expresó en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

El Presidente también recordó que cuando era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y "no en mal plan, si no se veía normal", una "señora muy bella, muy gentil, muy buena persona, que le ayudaba al señor Brozo", lo quiso felicitar en su cumpleaños "nada más con un abrigo".

"Le agradezco mucho porque me di cuenta y le dije lo que yo pensaba y sigo pensando, que era una gran dama y que la respetaba y ya no caminó hacia mí", contó el presidente López Obrador.

Agregó que "todo eso tiene que ver con la publicidad y los expertos".

Asimismo, López Obrador recordó cuando en un debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, el expresidente estadounidense "se le fue encima a la señora" y el excandidato presidencial, Ricardo Anaya, quiso hacerle lo mismo en 2018.

"Los que organizaron eso, ¡los del INE! Creen que me estoy chupando el dedo. Todo armado para trampearnos, todo", expresó.