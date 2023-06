AMLO reitera negativa de acceso a la mañanera a Xóchitl Gálvez; afirma que busca hacerse publicidad

A-AA+

Luego de que Presidencia de la República negó el acceso a Palacio Nacional a la senadora Xóchitl Gálvez para que ejerciera su derecho a réplica que le otorgó un juez en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la legisladora panista no tendrá espacio en la "Mañanera", porque lo que busca, dijo, es hacerse publicidad.

- ¿Entonces no dejará que venga a dar su derecho de réplica?, se le cuestionó.

- No, que haga sus manifestaciones, porque ellos lo que están haciendo ni siquiera es propaganda, es publicidad, legalmente hablando.

"Quiere ser candidata, no sé, a jefa de gobierno, a Presidencia... a jefa de gobierno. Allá que se vaya, donde viven los fifís, y ellos van a votar por ella, segurísimo", expresó el mandatario.

López Obrador señaló que seguramente la Presidencia de la República impugnará la resolución judicial que dio la razón a la senadora Xóchitl Gálvez y reiteró que a los conservadores les molesta que ahora el presupuesto se destine para apoyar a la población más pobre y no solo cuestionan todos los programas de Bienestar, sino que hace dos años votaron en contra de elevar a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a la pensión universal.

"Los conservadores, incluida señora Xóchitl Gálvez, pues han estado en contra siempre de nosotros y han estado siempre en contra de la mayoría del pueblo, de los pobres, de los desposeídos siempre, y antes, cuando ellos dominaban, todo lo destinaban a los de arriba, el presupuesto. Permitían que se robaran los bienes de la nación, los bienes del pueblo para entregarlos a una oligarquía, a una minoría rapaz, que era la que se sentía la dueña de México, y lo poco que se daba a los pobres le llamaban de manera despectiva populismo, paternalismo. Es una mentalidad conservadora, ladina, que viene de atrás. Es una mentalidad porfirista de cuando había esclavos, cuando había peones, cuando existían las haciendas, y en eso no han cambiado, siguen siendo clasistas, muy racistas", acusó.