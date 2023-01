AMLO respalda a Sheinbaum tras accidente en Línea 3 del Metro

A-AA+

Al señalar que "se alborotan los zopilotes", el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo y solidaridad a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tras el accidente de la Línea 3 del Metro, que dejó a una joven muerta y más de 100 lesionados.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador llamó a no "traficar con el dolor humano" porque eso es no tener escrúpulos de ninguna índole.

"Quiero aprovechar, porque se alborotan los zopilotes, con todo respeto; quiero expresar mi solidaridad, mi apoyo, todo lo que necesite el Gobierno de la Ciudad y la jefa de Gobierno, que es una mujer trabajadora, íntegra y honesta", expresó López Obrador.

Aseguró que como ya estamos en temporada electoral, sus adversarios se aprovechan para descalificar y atacar.

"Todos tenemos la obligación de actuar con rectitud y asumir nuestras responsabilidades, pero no deja de haber este ingrediente, no deja de haber grilla, politiquería", dijo el Presidente.

Pidió esperar a que concluya la investigación judicial que determinará cuáles fueron las causas del accidente del pasado sábado en la Línea 3 del Metro, porque se va a dar a conocer la verdad sin ocultar absolutamente nada.

"Además, hay una investigación judicial, se tiene que ver si fue falta de mantenimiento, si se debió a una falla eléctrica, a un acto premeditado; en fin, se tiene que saber que sucedió, que originó el accidente.

"Estamos hablando de una joven fallecida, de heridos; es dolor humano, por eso lo de los zopilotes, es fuerte, pero no se puede traficar con el dolor humano, eso es una enajenación, eso es no tener escrúpulos morales de ninguna índole. Vamos a esperar a que se tengan los resultados", declaró López Obrador.