AMLO revela que le coreó a Biden su "¡no estás solo!" para regularizar a migrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este viernes que en la pasada Cumbre de Líderes de América del Norte, en la Casa Blanca coreó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, "¡No estás solo, no estás solo!", en su propuesta migratoria para regularizar a 11 millones de migrantes.

Al encabezar la supervisión de programas sociales, el titular del Ejecutivo federal le aseguró al presidente estadounidense que su propuesta tenía propósitos humanistas y que contaba con el respaldo de muchos mexicanos que viven y trabajan en la Unión Americana.

Reiteró que estará pendiente de que la iniciativa migratoria sea apoyada tanto por el Partido Demócrata como el Republicano y advirtió que su gobierno se manifestará "cuando sea el momento".

"Vamos a estar pendientes de que esta iniciativa sea apoyada tanto por legisladores del Partido Demócrata como del Partido Repúblicano. Vamos a estar atentos y actuando con mucho respeto a la soberanía de Estados Unidos, sí vamos a manifestarnos con franqueza cuando sea el momento. Con respeto con franqueza y también con agradecimiento en el caso de que se apruebe esta iniciativa del presidente Biden", dijo el presidente López Obrador.

"Yo le dije en la reunión trilateral que él tenía propósitos humanistas y que sintiera que no estaba solo, que su propuesta de apoyar a los migrantes. Hasta le dije que, en la reunión, que cuando nosotros estábamos en la oposición, todavía cuando alguien encabeza un movimiento justo, cuando defienden una causa justa se corea, le dije: ´¡No estás solo, no estás solo!´. Y se lo dije para que sintiera qué hay respaldo, estoy seguro, de muchos mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos", indicó.

Hace exactamente una semana, el pasado 18 de noviembre se realizó en Washington la IX Cumbre de Líderes de América del Norte en Washington D.C., en la que participaron el presidente de México Andrés Manj López Obrador, el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

En el Instituto Tecnológico de Aguascalientes y acompañado por el gobernador Martín Orozco, el presidente López Obrador aseguró que lo mejor para resolver el problema migratorio es atender las causas de origen, por lo que destacó que Estados Unidos decidió invertir en Centroamérica, en especial en Honduras.

"Van a empezar a ayudar en Honduras y él hablaba de qué en otros tiempos se ayudaba a Centroamérica, pero que se distorsionó ese plan por la corrupción porque no llegaba el apoyo a la gente. Entonces ahí fue que hice el planteamiento de que procuráramos entregar de manera directa el apoyo a la gente sin intermediarios", señaló.