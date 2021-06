AMLO ríe con entrevista de Krauze a Jorge Ramos; "quería que le dijera que soy un dictador"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se rió esta mañana de la entrevista que le hizo León Krauze al periodista mexicoamericano Jorge Ramos, y dijo que lo que el hijo del historiador mexicano Enrique Krauze esperaba era que le dijera que "yo soy un dictador".

López Obrador transmitió un segmento de la entrevista y al terminar dijo: "Quería que le dijera que soy un dictador".

"Ellos apuestan a que nos vaya mal. Nada más que no han podido porque el pueblo de México es mucha pieza y sabe muy bien lo que le conviene. Hay algunos que se confunden, que se dejan llevare por estas campañas de desprestigio", dijo. "Pero la gente está muy avispada", agregó.

"López Obrador no es un dictador, es un demócrata. Y México no es Venezuela, dijo el periodista Jorge Ramos a León Krauze. Ramos ya había dicho que a pesar de que el Presidente acumula poder "porque así es la tradición del presidencialismo en Mexico", percibe que la democracia en el país está "más viva que nunca". Así lo dijo en el programa "Diálogo con Longobardi", en CNN.

En la conversación que se se difundió ayer en redes, Ramos le dice a Krauze hijo que López Obrador "ha actuado dentro de los parámetros de la democracia".

Al respecto, el Presidente criticó que León Krauze buscara "obtener las respuestas que él quiere".

"No vi una entrevista que le hizo León Krauze a Jorge Ramos, pensando de que como Jorge es crítico también de nosotros, pensando de que si le preguntaba oye, hay dictadura en México, Andrés Manuel es autoritario, no hay democracia, México es Venezuela, hay populismo, no hay libertades, entonces pensaba todas estas preguntas (...) como un periodista no puede hacer una entrevista de esa manera, tendencioso, buscando obtener las respuestas que él quiere, faltándole el respeto al entrevistado, buscando manipularlo o considerarlo un tonto un pelele", aseveró.

Momentos después, López Obrador compartió el fragmento de la entrevista. Durante las declaraciones de Ramos, el mandatario esbozó una sonrisa.

LA ENTREVISTA

En otro fragmento, Ramos le dice a Krauze hijo que López Obrador "ha actuado dentro de los parámetros de la democracia".

"Déjame ser completamente claro con esto: López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez. México no es Venezuela", dijo.

"López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día" porque fue elegido de manera democrática en 2018, abundó, "y así es la democracia".

El hijo del historiador mexicano respondió con una pregunta: ¿Cómo le llamamos a López Obrador? ¿Demócrata? "Hasta el momento, sí. Hasta el momento no tengo la menor duda que fue elegido democráticamente y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia".

Las relaciones entre Krauze padre y el Presidente son malas. El historiador lo bautizó como "Mesías tropical". Pero el líder de izquierda no se ha quedado en silencio.

Hoy, el mandatario criticó que "por coraje pierden objetividad". Añadió que las diferencia políticas no pueden cegar a los periodistas y especialistas. Y reiteró que su Gobierno no puede tener por asesor a un defensor del modelo neoliberal.

"Por coraje pierden la objetividad, se ofuscan. Yo entiendo sus sentimientos, como todo hijo, defiende a un padre, pero esas diferencia políticas que tenemos no pueden cegarnos las diferencias que tenemos con Enrique Krauze es porque él ha sido defensor del modelo neoliberal que produjo la crisis en México, y él ha apoyado los fraudes electorales, y él ha callado ante la corrupción que imperó durante todo el periodo neoliberal y, ahora, como ya no es el guía político, porque nosotros no podemos tener como asesor a quien defiende un modelo individualista, corrupto, entonces, están muy molestos, Krauze y Aguilar Camín", remató.