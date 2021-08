AMLO se compromete a enviar recursos a Colima

Ante la crisis financiera que tiene Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a enviar recursos a la entidad, pero asegurando que lleguen a los trabajadores.

"Se les va a a pagar, nada más que no les quiero mandar el dinero y que no les llegue", dijo el mandatario a trabajadores del Estado que reclaman el pago de prestaciones y quincenas atrasadas.

Las inmediaciones de la Unidad Deportiva Morelos de esta capital, decenas de trabajadores estales con playeras azul turquesa, rojas y blancas, donde el titular del Ejecutivo hace una revisión de los programas del Bienestar, se manifestaron para pedir ayuda a la Federación, por la crisis financiera que padece la entidad que gobierna el priísta Ignacio Peralta.

Sergio Flores, líder de los trabajadores del gobierno del Estado de Colima, advirtió que si no hay salario no habrá paz social en la entidad.

Señaló que esta crisis ha afectado a maestros, médicos, jubilados y pensionados que son un universo de 12 mil trabajadores y sus familias.

Flores pidió al presidente un rescate financiero, pues el compromiso de los empleados del gobierno es no descuidar sus funciones aun con la falta de pago y la pandemia.

Brenda, maestra de primaria, señala que ya son varios meses con retrasos en el pago de quincenas, bonos y prestaciones, y algunos docentes ha tenido que conseguir otro trabajo para sobrevivir.

"Fuera Nacho, Fuera Nacho" y "Nos está matando de hambre el gobernador" fueron algunas de las consignas que lo trabájales del estado de Colima lanzaron al paso del convoy del presidente López Obrador.