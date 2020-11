AMLO se compromete a reabrir caso de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a revisar y en su caso reabrir la investigación sobre el asesinato de la periodista de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, perpetrado en abril de 2012.

"Lo de Regina, estoy de acuerdo, es mi compromiso, que se busque reabrir el caso. Regina me acompañó en el éxodo por la democracia, cubrió todo nuestro andar en Veracruz en 1990 como reportera de Proceso, una periodista incorruptible, profesional, si vemos la forma legal que se reabra el caso, si es que está archivado, yo no sabía que se hubiese cerrado el caso, de ser así se reabre y se hace la investigación a fondo".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo instruyó al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, a que dé un informe sobre el estado de las investigaciones de los homicidios contra periodistas y los comunicadores que están en el mecanismo de protección.

"Porque desgraciadamente han perdido la vida periodistas que están en el sistema de protección, que nos explique en qué condiciones se han dado esos crímenes y qué se ha hecho, cuántos se han detenido, cuántos responsables están en la cárcel, en qué casos no se ha avanzado y nos traiga una propuesta para el caso de Regina".