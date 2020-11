AMLO se deslinda de ruptura en plantón de FRENA

El presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de la ruptura en el Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (Frenaaa) luego de que su dirigente Gilberto Lozano señalara que el plantón en el zócalo capitalino había sido infiltrado por "reventadores" para intimidarlos.

"Ahora el señor Lozano dice que los que se quedaron son de nosotros, no, este, son de ellos mismos porque no se pusieron de acuerdo y se quedaron ahí".

Lozano -quien pide la renuncia del presidente López Obrador- anunció que levantaban su plantón del Zócalo capitalino, y se deslindó de personas que "por capricho o ser infiltradas" buscan otros intereses diferentes de Frenaaa.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que es difícil levantar un movimiento más cuando no hay una causa justa, por lo que los integrantes de Frenaaa tienen que hacerse cargo porque tampoco se les está desalojando.

"Ellos son los que tienen que decidir, ya quedado de manifiesto que no se vinieron a dormir ahí los dirigentes, nunca se tenían tantas tiendas de campañas sin ser ocupadas, se quedaban 30 o 40 y hay como 300 casas. No vamos a molestar a nadie, es libertad, prohibido prohibir", dijo el Ejecutivo.

López Obrador celebró que sus dirigentes hayan señalado que levantarán el plantón y seguirán luchando. "Eso está muy bien, que no se desanimen, que sigan adelante, pero se quedaron ahí miembros de la organización porque se dividieron".