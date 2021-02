AMLO se encuentra excelente de salud y ya quiere salir: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud seguró que "(...) tras 11 días de haber dado positivo a Covid-19, la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador es excelente, se encuentra prácticamente asintomático y ya quiere salir".

En conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional, el subsecretario reveló que el titular del Ejecutivo federal le estuvo llamando varias veces este día, puesto que "no ha parado" de trabajar.

"La salud del Presidente, excelente, excelente, y esto lo digo como uno de sus subordinados porque hoy tuve varias llamadas relacionadas con las instrucciones que él nos ha estado dando, no ha parado prácticamente, no ha parado y me consta".

"El secretario de salud es el doctor Alcocer (titular de Salud) y él es el coordinador del equipo médico, él me comparte para poderlo comentar aquí cuál es el estado de salud. Ha estado evolucionando muy bien, prácticamente asintomático en todo este periodo, en los primeros dos días tuvo un poco de febrícula, un poco de dolor de cabeza y después ha sido nada, y pues ya quiere salir, esperemos que muy pronto esté aquí con nosotros para seguir coordinando y también comunicando", dijo.

El lunes 1 de febrero, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), informó que el presidente López Obrador avanzaba en su recuperación tras dar positivo a Covid el pasado 24 de enero, y se prevé que el lunes 8 de febrero regrese a sus actividades públicas para encabezar la conferencia de prensa "mañanera".