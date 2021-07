AMLO se hace de la 'vista gorda' en intervención del crimen en elección: PRD

El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano volvió a denunciar que el presidente Andrés Manuel López Obrador "se hace de la vista gorda", ante la intervención del crimen organizado durante el proceso electoral del pasado 6 de junio.

"¿Por qué sí se dedicó a 'denunciar' en sus conferencias mañaneras supuestos actos ilícitos durante las campañas electorales, bajo el argumento de que era su responsabilidad como ciudadano mexicano, pero ahora se hace de la vista gorda y sale a decir que no es Ministerio Público?", cuestionó.

A través de un comunicado, lamentó que el titular del ejecutivo haya rechazado al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien acudió por propio pie a Palacio Nacional para mostrar las pruebas de que el narco incidió en las elecciones de esa entidad.

"El titular del Ejecutivo federal ha ignorado, también en repetidas ocasiones, el clima de violencia que persiste en el país con tal de no admitir el fracaso de su gobierno en el combate al crimen organizado. Ahora que el presidente López Obrador tiene al alcance de su mano las pruebas para indagar la colusión de su partido con bandas delictivas, ¿por qué no las investiga y va hasta las últimas consecuencias?", preguntó.

Zambrano Grijalva dijo que ante esta actitud, seguirá respaldando a Aureoles Conejo y su intención de evitar un "narcogobierno" en el estado.

"Acompañaremos a nuestro gobernador perredista en su exigencia de hacerse escuchar por el Gobierno Federal para que se investigue a fondo y sancione a los responsables de esta alianza criminal. Ni Michoacán ni ninguna otra entidad caerán en las manos del crimen organizado a través de su alianza ilícita con Morena", declaró.

El gobernador de Michoacán, anunció que en breve sostendrá una reunión con legisladores del Congreso de la Unión para abordar el tema, y acudirá a la Ciudad de México para ratificar su denuncia en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.