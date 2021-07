AMLO se pronuncia porque ningún expediente sobre espionaje se borre

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque ningún expediente de espionaje relacionado con temas políticos, con persecución y con actos de violación de derechos humanos por parte del Estado se teste, se borre o se reserve.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal recordó que cuando llegó se le informó que una sección del Archivo General de la Nación (AGN) en donde se encontraban archivos de espionaje estaba bajo control del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

"Ya di la instrucción, pero quiero saber que tanto (se han abierto los archivos), porque luego encuentran los funcionarios, algunos abogados "no se puede (abrir)", o hay que reservar ciertas cosa o los hay que testar, borrar nombres. Yo no soy partidario de eso", dijo el presidente.

"Yo pienso que el archivo político que tiene que ver con oposición, con persecución, con actos de violación de derechos humanos por parte del Estado se deben de transparentar por completo", precisó.

En Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que no hay archivos de espionaje que estén en el AGN que no se puedan consultar.

"Cuando llegamos había una sección especial en el Archivo de la Nación, incluso, custodiada por elementos del Cisen y desapareció y se abrieron esos archivos, y se van a abrir todos los archivos", aseveró.