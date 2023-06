AMLO se reúne con abogado de Pedro Castillo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL). - El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este jueves recibió la visita de Guido Croxatto, abogado del Pedro Castillo, expresidente de Perú y quien está recluido por rebelión, conspiración y abuso de autoridad tras su fallido autogolpe en diciembre de 2022.

En su cuenta de Twitter, el mandatario federal manifiesto que coincide con Guido Croxatto de que defender al exmandatario peruano es defender la justicia, no solo de un hombre sino de todo un pueblo y confió en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) "salga de su letargo" y atienda este caso.

Me visitó Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo. Coincido con él en que defender a Castillo es defender la justicia, no sólo de un hombre sino de todo un pueblo. Ojalá la ONU salga de su letargo", escribió en la red social.

Fue el pasado 27 de marzo cuando el abogado Croxatto se reunió por primera vez con el titular del Ejecutivo mexicano para entregarle una carta que Pedro Castillo había redactado para el político tabasqueño mientras se encuentra recluido y donde acusaba que fue destituido de su cargo de forma ilegal.

Por medio de sus redes sociales, López Obrador hizo pública la misiva en donde se pudo leer que anhelaba la libertad de su pueblo, por lo que resistía, a la par de agradecerle por el respaldo a su lucha en la nación sudamericana.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que su gobierno solo reconoce como presidente legítimo a Pedro Castillo y no a Dina Boluarte, elegida por el Congreso peruano, y a quien el presidente mexicano ha calificado de "presidenta espuria".

Desde su detención, el presidente López Obrador ha exigido la liberación inmediata de Castillo.