AMLO señala al exrector José Narro como "jefe del grupo dominante"

Al acusar al exrector José Narro como "jefe del grupo dominante" en la UNAM, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó presentar alguna propuesta para reformar a la institución, pues señaló que eso corresponde a los universitarios y afirmó ser respetuoso de la autonomía universitaria.

Ayer miércoles al participar en el programa "Con los de Casa", de EL UNIVERSAL, el exrector Narro Robles, consideró que con las críticas que ha hecho el Ejecutivo federal a la Máxima Casa de Estudios del país sí existe un riesgo de que el mandatario pueda transgredir su autonomía.

"¿Ayer mencionó que podría ser necesaria una reforma, en qué consistiría esta reforma?", se le preguntó en conferencia de prensa.

"No, no, no, si apenas estoy planteando y ya el doctor Narro, que es el jefe del grupo dominante desde hace muchos años en la UNAM, está hablando de que se intenta afectar a la autonomía de la UNAM, no puedo hacer ninguna propuesta. Además no es ese el propósito, soy respetuoso de la autonomía de la UNAM".

Durante el programa de este miércoles de "Con los de Casa" que produce El Gran Diario de México conducido por el director editorial, David Aponte, el también exsecretario de Salud, se dijo confiado, en respuesta a Maite Azuela, de que la autonomía de la UNAM se mantenga intacta, pero no descartó que se lastime.

"¿Se puede trastocar? Sí, pero yo deseo con toda mi convicción que esto no pase, no le conviene a nadie, no le va a hacer bien a nadie en el país, la Universidad está para otra cosa (...) ¿Entonces hay riesgos? Sí, sí hay", lamentó.

Hoy en las instalaciones del hangar de la Base Aérea Militar número 8, el Mandatario federal manifestó que como todas las instituciones, la Universidad Nacional debe de renovarse, pero este proceso debe de surgir desde adentro.

Reiteró sus acusaciones de que la UNAM se derechizó y aunque se diga lo contrario, indicó, "se hamburguesaron"

"Soy egresado de la UNAM, muy orgullo de haber estudiando en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, soy el primer presidente de México egresado de la FCPyS de la UNAM; ahí, en esa facultad estudiaron dos hijos míos, o sea, soy parte de la UNAM", señaló.

"Sin embargo, todas las instituciones requieren renovarse, ahora los cambios, las renovaciones se pueden dar desde adentro, los mismos universitarios, alumnos, maestros, académicos, investigadores yo tengo confianza en que lo hagan porque se derechizó mucho la UNAM, aunque digan los contrario, se hamburgesaron los de arriba".

Reclamó que la UNAM haya aceptado el que se cobraran cuotas a estudiantes, lo que consideró como una de las primeras medidas neoliberales en el terreno educativo.

"¿En dónde surgió esa política, qué no lo saben? Pues de los organismos financieros internacionales, y que una receta del extranjero se apliquen en la UNAM, entre otras cosas el que no hayan manifestado nada, o muy poco en contra de la corrupción que imperó en el periodo neoliberal, porque a los jefes, a los directivos los cooptaron, estamos hablando del saqueo más grande que se haya registrado en la historia en México y que en la UNAM no se haya dicho nada o muy poco", dijo el presidente.

"¿A ver donde están los académicos de las ciencias sociales?, ¿qué se hicieron? Entonces ellos mismos tiene que plantearlo", aseveró.

