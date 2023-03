AMLO señala que no se entregará ninguna licencia para abrir casinos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó este martes que su gobierno no otorgará permisos para abrir casinos y advirtió que si en estos cuatro años de gobierno se ha entregado alguna licencia se cancelará.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que pedirá un informe sobre el tema a Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob).

"Nosotros no estamos dando permiso para abrir casinos y voy a pedirle un informe al secretario de Gobernación porque si hay una licencia nueva se cancela porque la instrucción en no entregar licencias para casino".

"Así de claro, como no estamos entregando nuevas concesiones para la minería, como no estamos permitiendo que se utilice el maíz transgénico para consumo humano", dijo.