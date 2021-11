AMLO señalará públicamente a funcionarios que dañen bienes nacionales

Andrés Manuel López Obrador envió hoy una carta a los funcionarios públicos para informar que emitirá un decreto relacionado con la protección patrimonial y amaga con "señalar públicamente" a quienes incurran en prácticas "ilegales e inmorales" como dañar, descuidar, sustraer o vender cualquier bien nacional.

La carta fue publicada en la cuenta de Twitter de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, quien señaló: "El patrimonio no se vende, se ama y se defiende! Gracias Presidente López Obrador por su compromiso con la grandeza cultural de México".

En el documento, el primer mandatario recordó a los funcionarios que "todos los objetos, piezas, muebles, artefactos, máquinas, obras de arte y documentación que se encuentra en lugares públicos administrados por la federación y ustedes usan, en algunos casos, para la realización de su trabajo, son propiedad de todos los mexicanos".

Por lo que "es corrupto aquel que daña, descuida, sustrae o vende cualquier bien nacional y permite, como ha sucedido recientemente, por ejemplificar, que casas subastadoras particulares de México y del extranjero, rematen nuestro patrimonio".

El pasado 11 de noviembre la Secretaría de Cultura y diversas dependencias federales, emprendieron una campaña para exigir a la casa de subastas Christie's que no llevara a cabo la venta de 87 lotes, de los cuales 72 son bienes prehispánicos, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Sin embargo, Christie's recaudó 3.5 millones de dólares.

Sin ofrecer más información, López Obrador indicó que "la mayor parte de los objetos o documentos que se trafican fuera del país fueron robados por particulares nacionales o extranjeros, así como por servidores públicos".

"El Gobierno de México reitera que se castigará con base en la ley a cualquier empleado federal que incumpla con estas normas y que será señalado públicamente por incurrir en estas prácticas ilegales e inmorales que han permito negocios privados con los bienes de todos los mexicanos", escribió.

Finalmente, anunció que en breve publicará "un decreto sobre el particular para especificar los ordenamientos jurídicos que se violan cuando se actúa de manera deshonesta en este y en otros casos", pero no ofreció más detalles sobre el contenido de dicho decreto.

En México ya existe la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que ya establece sanciones, por ejemplo, a quien se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la Ley y por el que se establece que se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a tres mil días multa.

También existe la Ley de Bienes Nacionales, que establece, entre otras cosas, que se sancionará con prisión de dos a doce años y multa de trescientas a mil veces el salario mínimo a quien, vencido el término señalado en la concesión, permiso o autorización que se haya otorgado para la explotación, uso o aprovechamiento de un bien sujeto al régimen de dominio público de la Federación, no lo devolviere a la autoridad correspondiente.