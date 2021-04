AMLO, sin información sobre desafuero de Cabeza de Vaca

Luego que ayer miércoles la Sección Instructora de la Cámara de Diputados votó a favor de desaforar al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de operación con recursos de procedencia ilegal, defraudación fiscal y delincuencia organizada, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó dar su opinión sobre el caso pues aseguró que "no tiene mucha información" y señaló que es un proceso que corresponde al Poder Legislativo.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal detalló que fue en la reunión del Gabinete de Seguridad que se enteró sobre el tema.

"No tengo mucha información sobre esto, porque corresponde al poder Legislativo. A penas hoy en la mañana me informaron que ya la Comisión Instructora aprobó el desafuero, porque tiene que ir todavía al pleno.

"Es un proceso que tiene que ver con el Poder Legislativo", aseveró.

Ayer miércoles, en medio de acusaciones de que el PT cambió una integrante porque votaría en contra y de que el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, estuvo presente en la sesión, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados votó a favor de desaforar al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Los integrantes de la Sección Instructora votaron para retirarle la inmunidad a García Cabeza de Vaca, acusado de operación con recursos de procedencia ilegal, defraudación fiscal y delincuencia organizada con tres votos a favor (Morena y PT) y uno en contra (PRI); se prevé que el próximo viernes sea desahogado en el pleno de la Cámara de Diputados.