AMLO sostiene que hay menos inseguridad en Zacatecas

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que aún con la ola de violencia en Zacatecas de este fin de semana, en el que se registró un intento de motín y el asesinato del juez Roberto Elías Martínez, se han logrado bajar los índices de inseguridad en la entidad.

"Aún con esta situación del fin de semana ha habido una disminución. No (se ha fallado) se ha hecho todo", dijo el presidente en su conferencia mañanera de este lunes en Campeche.

En las instalaciones de la Séptima Zona Naval Militar de la entidad, López Obrador dijo que la docencia en combate en el crimen es que en la Presidencia de México ya no está Felipe Calderón y la actual secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, no es Genaro García Luna.

Apoyado con gráficas, el presidente López Obrador destacó que en Zacatecas, hasta octubre pasado, se han capturado 131 generadores de violencia; que la presencia de las Fuerzas Armadas es del doble a las policías estatales y municipales, y que la entidad se encuentra por debajo de la media nacional.

"Lo que pasa es que estaba enraizado el mal, lo dejaron crecer, estas bandas se consolidaron en el tiempo, comprando autoridades", acusó López Obrador.

Dijo que la entidad que más le preocupa en materia de seguridad es Guanajuato, gobernada por el PAN, que el fin de semana concentró el 14% de todos los delitos en el país.

"Fíjese, la prensa, los medios y las redes hablaron de Zacatecas, de 13 homicidios cuando hubieron 32 en Guanajuato", sostuvo López Obrador.