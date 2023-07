AMLO sugiere poner orden a desarrolladores inmobiliarios en CDMX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, hacer un plan para poner orden a los desarrolladores inmobiliarios en alcaldías como Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

Recordó que como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México emitió el "Bando 2" donde dio facilidades para construcción en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Azcapotzalco, porque se despoblaron después del terremoto de 1985.

Pero el escenario ya cambió –dijo- porque "se desata la construcción en el centro más allá de lo necesario, como que ahora hace falta otro bando, pero ya para poner orden porque en la Miguel Hidalgo había colonias con escuelas vacías y ahora grandes fraccionamientos, plazas y lo mismo en Benito Juárez empezaron los edificios y el trafique de las autoridades locales".

A manera de autocrítica el presidente López Obrador dijo que también es corresponsable que la Benito Juárez creciera el interés de los desarrolladores inmobiliarios, donde surgió el llamado "cártel inmobiliario" entre autoridades locales vinculadas al PAN y empresas privadas.

"Un poco lo que pasa en Benito Juárez, les cuento que hasta yo tuve que ver con eso, confieso que soy corresponsable porque cuando llegué a jefe de Gobierno me encontré que por la especulación financiera los desarrolladores construían sus unidades habitaciones en las delegaciones de la ciudad donde habían terrenos baldíos, rurales, inclusive bosques", recordó.

Señaló que se tiene que acabar con el tráfico de influencias entre autoridades y particulares como en Benito Juárez, "te doy el permiso, pero me das uno o dos departamentos o contratas a esta empresa para que te haga la obra".

El Presidente señaló que no se debe permitir que las autoridades autoricen un edificio de cinco pisos y construyen ocho,

"¿Luego que se hace, siempre lo que hacen es una multa y se repara el daño en lo material, imagínese en lo urbano?".