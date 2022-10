AMLO suma a Monreal a “corcholatas”

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en Morena hay cinco aspirantes para la candidatura presidencial para 2024, pues además de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández, este martes sumó al senador Ricardo Monreal y al diputado Gerardo Fernández Noroña.

Monreal Ávila, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo haya incluido entre los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y reconocido su derecho a participar en la carrera rumbo a las elecciones de 2024.

“Estoy tranquilo, asumo con toda responsabilidad la referencia y puedo decir que lo cortés no quita lo independiente y le agradezco mucho al Presidente que se refiera a mí”, expresó.

El senador Monreal Ávila se mostró contento porque dijo, el ser incluido por el Presidente de la República, es un mensaje potente para que la dirigencia y los militantes de Morena no lo excluyan del proceso de definición de la candidatura presidencial.

Reafirmó su certeza de que ganará la candidatura presidencial de Morena. “Tengo la mejor propuesta, soy el más preparado, tengo la mayor experiencia política, he sido leal al Movimiento y he sido leal al presidente, no tengo nada qué ocultar y por eso creo que les vamos a ganar”.