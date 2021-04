AMLO tiene una visión del mundo al revés, afirma Santiago Creel

Santiago Creel Miranda, presidente de la Comisión Política Nacional del PAN, afirmó que el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ratifica la cancelación de las candidatura de Félix Salgado Macedonio y Rafael Morón Orozco a las gubernatura de Guerrero y Michoacán responde a un acto democrático. Destacó que la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que el tribunal electoral incurrió en un atentado a la democracia por rechazar las candidaturas de Salgado y Morón, es una declaración con la visión del mundo al revés, del mundo de los antivalores.

"Ahora resulta de que lo que es democrático para el presidente es antidemocrático, como también resulta que sus leyes publicadas son para él justicia y para nosotros inconstitucionales, estamos viviendo una sobreideologización de la política por parte del presidente", matizó. Creel Miranda consideró afortunada la decisión del tribunal electoral que "no dejó pasar a dos inelegibles, uno de ellos impresentable, el otro tramposo en su contienda interna, pero el otro era totalmente impresentable, con denuncias de acoso y de violencia en contra de las mujeres, y además rompió lo de la sobrerrepresentación".

Ante la determinación de las autoridades electorales, "tenemos INE, ayer tuvimos tribunal, andaba entre azul y buenas noches, pero afortunadamente quedó muy bien". El panista señaló que el objetivo de su partido en las elecciones del 6 de junio es liderar la oposición, que puedan romper la mayoría en la Cámara de Diputados que hoy tiene Morena, a fin de generar un balance y un equilibrio de poder.

"Ese es el objetivo y enderezar bien las cosas y entonces sí, meternos al presupuesto, que el presidente no quiere, ya inclusive anunció que si ganábamos nosotros, él iba a vetar el presupuesto; sin saber qué va a vetar, pero él quiere el pleito, lo que le gusta al presidente es el pleito y es lo que sirve al presidente". Dijo que con esa mayoría de oposición se frenarán excesos. Lee también: AMLO mantiene pacto con Peña Nieto: Santiago Creel Agregó que "la mañanera" es una provocación permanente del Presidente, un día con unos, otro día con otros y con medios de comunicación.

Mencionó que día a día el Presidente pone apodos, "los liberales, los conservadores", y se dedica a pelearse con el que encuentra. Santiago Creel recordó que la época de apodos era en primaria, "que el pollo, que el chino" y si acaso en secundaria. "¿Cómo es posible que un jefe de estado, el jefe de todos los mexicanos, se dedique a poner apodos, calificativos?, ¿se dedique a pelearse con el primero que encuentra?, ¿provocando todas las mañanas?; ¿y dónde están los resultados?". Dijo que los resultados del gobierno federal están en medio millón de fallecimientos de la pandemia, que es la cifra de los estudios y registros que encontró la comunidad científica. El líder panista resaltó que cuando el PAN gobernaba vacunaban a 87 millones de personas al año en México, sin servidores de la nación, sin la Guardia Nacional con armas largas custodiando las vacunas. Creel Mirada dijo que Morena no sabe gobernar y pidió compararlo con cualquiera de los gobiernos federales del PAN, el de Felipe Calderón o Vicente Fox, en índices de crecimiento, combate a la criminalidad, estancias infantiles, refugios creados para mujeres violentadas. Han venido destruyendo las instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En su pulso político, destacó que su partido ganará la mayoría de las 15 gubernaturas que están en juego.