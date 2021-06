AMLO urge a FISEL resolver denuncias contra De la Garza y García

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), que encabeza José Agustín Ortiz Pinchetti , a resolver las investigaciones presentadas contra los candidatos al gobierno de Nuevo León –Adrián de la Garza (PRI) y Samuel García (MC), gobernador electo- durante el pasado proceso electoral.

"Ya que el fiscal resuelva, porque nosotros no vamos a hacer lo mismo. Entonces todos estos casos que los ventile en la Fiscalía".

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo señaló que aun cuando ya pasaron las elecciones, siguen las denuncias.

"Nosotros procuramos no meternos, la instrucción que dimos es que no se utilizara al gobierno, como era la costumbre, para perseguir a nadie para descalificar a nadie", dijo el presidente.

"En efecto, vinieron a plantearme antes de la elección que se le diera curso a investigaciones contra candidatos y planteé que no, que presentaran sus denuncias ante la Fiscalía, y yo no digo mentiras, porque lo que querían era que descontáramos, así como lo hacían los conservadores, que antes de la elección, se descalificara".

Expresó que dicho planteamiento lo hicieron de todos los partidos en los procesos electorales de Campeche, Nuevo León y de San Luis Potosí.

"Dije no, porque no somos iguales, y ya que el Fiscal resuelva, porque nosotros no vamos a hacer lo mismo. Entonces todos estos casos que los ventile en la Fiscalía, pero nosotros tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política".

Refirió que hasta en el caso de Tamaulipas se llegó a pesar que era una orden de persecución de parte del Presidente, cuando en realidad fue una denuncia de la FGR.

"Ya cuando sale la denuncia de la Fiscalía y se conocen las solicitudes del gobierno estadounidense de investigación al señor Cabeza de Vaca –gobernador de la entidad- ya se da a conocer, porque no vamos a quedar como tapadera".

Reiteró que en su gobierno no perseguimos a nadie, porque no es su fuerte la venganza.

"Nosotros vamos a hacer historia, estamos haciendo historia, eso es lo que nos importa, nos interesa mucho quedarle bien al pueblo, hacer historia, no necesitamos la politiquería, ni actos espectaculares".