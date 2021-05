AMLO urge a la SCJN a resolver fuero de García Cabeza de Vaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a la SCJN a resolver, sin ambigüedades y con claridad, si el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca tiene fuero o no.

"La Corte debería resolver, lo más pronto posible, que no haya ambigüedades, que haya claridad, que diga si el señor tiene fuero o no tiene fuero y que asuma el Poder Judicial su responsabilidad, que todos actuamos de manera responsable".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el mandatario dijo que ayer en su encuentro con los ministros de la SCJN, Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara, no hablaron del tema, pero le corresponde al Poder Judicial dar claridad en este caso.

"No hablamos de eso, pero le corresponde al Poder Judicial, sea quien sea".

Recordó que su gobierno recibió una solicitud de información de la embajada de Estados Unidos en México que atendió la Unidad de Inteligencia Financiera.

"En esa solicitud nos piden investigar los movimientos de cuentas del señor Cabeza de Vaca, porque se asegurada en esa solicitud de la embajada de Estados Unidos que lleva una investigación de lavado de dinero donde se presume participa el señor Cabeza de Vaca".

Aclaró que dio a conocer el documento porque se manejó que era un asunto político electoral y lo responsabilizaron de ello.

"Entonces no es conmigo es con quienes están llevando a cabo las investigaciones y con la Fiscalía (General de la República)".