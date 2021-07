AMLO vulneró equidad en elecciones de SLP y Nuevo León: TEPJF

La Sala Regional Especializada, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador vulneró la equidad e imparcialidad en la contienda electoral de San Luis Potosí y Nuevo León.

Además, se consideró que hubo un uso indebido de recursos públicos, ello al momento en que el Presidente de la República se pronunció (en conferencias matutinas) sobre la presunta intención del Instituto Nacional Electoral de quitar el registro a Mónica Rangel, como candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí. Además de que en el caso de Nuevo León, López Obrador señaló una supuesta compra de votos por parte de Adrián de la Garza, otrora candidato del PRI al gobierno de ese estado.

El PRD denunció intromisión en el proceso electoral, por parte del Presidente de la República, ello a través de expresiones emitidas en su conferencia matutina del 11 de mayo pasado.

El magistrado Luis Espíndola, ponente del tema, señaló que se vulneró el principio de equidad en la contienda, sobretodo porque las expresiones se hicieron en momento en que se llevaba ya a cabo la campaña electoral.

Indicó que el Ejecutivo Federal debe tener especial cuidado y permanecer neutral, cuando de elecciones se trate, ello de acuerdo con el texto de la Constitución.

Se determinó que en el caso de los encargados de Cepropie y de la Dirección General de Comunicación Social y Vocería, no se impone sanción, toda vez que los titulares simplemente cumplieron con una función que tienen encomendada.

Los dichos del Presidente de la República, consideró la Sala Regional Especializada, no pueden ampararse en la libertad de expresión, toda vez que los emitió en un espacio de comunicación oficial.

El magistrado presidente de la Sala, Rubén Lara, subrayó que la norma constitucional debe acatarse y no se puede permitir la inobservancia de la ley.

Por su parte, la magistrada Gabriela Villafuerte mencionó que los dichos del Presidente de la República, salieron de lo normal y tuvieron tintes electorales.

Por mayoría de votos, la Sala Regional Especializada exhortó al Presidente a aumentar su deber de cuidado al emitir expresiones en la conferencia matutina y, de ser posible, emitir manuales, reglas, ajustar programas de gobierno e, incluso, sensibilizar a los servidores públicos sobre lo que deben y no deben hacer en el marco de un proceso electoral.

Además, el extracto de la mañanera del 11 de mayo, donde el Presidente se refiere a las elecciones de San Luis Potosí y Nuevo León debe ser editado y retirado del sitio oficial del gobierno de México, así como de sus redes sociales.

De este asunto se dará vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia.