AMLO y gobernadores firman Acuerdo Nacional por la Democracia

El presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores del país suscribieron el Acuerdo Nacional por la Democracia, con lo cual autoridades federales y locales se comprometieron a no interferir en el próximo proceso electoral.

El encuentro que se llevó a cabo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador dio un mensaje previo a la firma del acuerdo.

Siguió en las intervenciones del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero; la gobernadora de Sonora y presidenta de la Conago, Claudia Pavlovich.

También hicieron una breve intervención la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el Fiscal Electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti.

Al término del encuentro, el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN) dijo que asumieron dicho compromiso que ya está plasmado en diversas leyes.

Señaló que no hubo oportunidad de intercambiar puntos de vida con el presidente López Obrador.

El gobernador de Veracruz, Cuitlahuac García destacó que es la primera vez en por lo menos tres décadas que se promueve desde el Ejecutivo la democracia porque en sexenios anteriores se promovían los fraudes y la compra de votos.

"Antes a los gobernadores se les hablaba para que apoyaran el fraude. Ahora se nos convoca para fortalecer la democracia y de ahí la importancia de este llamado".

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, aseguró que el acuerdo es muy general, y muy básico, al cual, indicó, hay que respetar, pero pidió que al Acuerdo Nacional por la Democracia se le debe de sumar al Instituto Nacional Electoral (INE) como actor principal.

"Es muy importante que este acuerdo tenga como escenario o actor principal al Instituto Nacional Electoral, es la autoridad electoral la que debe de ser la convocante permanente porque es a quien corresponde por la constitución la vigilancia en el cumplimiento de las normas legales en materia electoral".

-"Sin embargo no se les dio voz para exponer esto gobernador"- se le cuestionó.

"No, porque fue una ceremonia pactada previamente con intervenciones pactadas, la de la gobernadora Claudia Pavlovich de Sonora que habló por los gobernadores de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) yo no pertenezco, ella y entonces no habló a nombre mío", contestó.

"Nos comprometimos a respetar la voluntad del pueblo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todas y todos los gobernadores del país se comprometieron a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo en los comicios de junio próximo.

"Hoy firmamos el Acuerdo Nacional por la Democracia con la gobernadora, la jefa de gobierno y los gobernadores del país. Todas y todos nos comprometimos a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo".

En su red social, el titular del Ejecutivo compartió un par de fotografías de la reunión privada, que se llevó a cabo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

El evento duró 30 minutos donde también asistieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el Fiscal General de República, Alejandro Gertz Manero y el Fiscal Especializado Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti.

También asistieron la Secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval; el subsecretario de Marina, Eduardo Redondo Arámburo.