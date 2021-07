AMLO y gobierno están pasmados ante tercera ola de contagios: PRD

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados acusó que el gobierno Federal está pasmado, pues al parecer no sabe cómo enfrentar la agresiva tercera ola de la Covid-19 en la que está entrando el país, lo que está provocando un aumento considerable de contagios y un paulatino ascenso de hospitalizaciones y decesos.

A través de la coordinadora del sol azteca en San Lázaro, Verónica Juárez Piña, señaló que "el Presidente sigue sin entender que la crisis de salud es el principal problema que enfrenta el país en este momento y que mientras él se empeña en utilizar recursos públicos para promover actos triviales como los destapes y la consulta, la pandemia sigue causando estragos entre las y los mexicanos".

"México lleva cuatro días consecutivos con alzas superiores a los 12 mil contagios, incluso por arriba de las cifras más altas que se registraron en la primera ola. En la última semana se han acumulado más casos que en julio de 2020 cuando el país enfrentó el peor momento de la pandemia", alertó Juárez Piña.

La perredista recordó que este miércoles se rompió el récord de contagios de esta tercera ola con 15 mil 198 casos más respecto al día anterior, para un total de 2 millones 693 mil 495 casos confirmados, además se sumaron 397 defunciones, para un total de 237 mil 207.

El país, además, resaltó, la diputada federal por Jalisco, "tiene actualmente una tasa de letalidad de 8.80%, que sigue siendo sumamente alta en comparación con la tasa de letalidad mundial, de 2.14%".

Denunció que "el gobierno Federal sigue con graves problemas para instrumentar una campaña de vacunación más amplia y eficaz. Hasta el momento sólo hay 22,290,247 personas con dosis completas, cuando el total de la población actual es 126 millones 14 mil 24 personas; es decir, no se ha inmunizado totalmente ni al 20% de mexicanas y mexicanos".

"La incapacidad de las autoridades sanitarias para instrumentar de manera eficaz la campaña de vacunación es tan grave que hasta ayer (miércoles) había 21,510,724 dosis no aplicadas, y la Secretaría de Salud presume este dato como si lo importante fuera tener reservadas las vacunas, y no aplicarlas. Es una percepción irresponsable porque mientras las dosis están guardadas, las personas están muriendo", enfatizó.

Juárez Piña recuerda que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó este miércoles que en México el número de casos está mostrando un incremento significativo, y atribuyó este hecho a que se está "bajando la guardia".

La líder parlamentaria exigió al gobierno Federal "tomarse más en serio esta tercera ola que apenas empieza y ya está causando estragos y en ese sentido insistió en que se reinstalen los hospitales Covid porque la red hospitalaria se está saturando nuevamente".

"Fue una irresponsabilidad haber desmontado los hospitales Covid y los módulos gratuitos para realizar pruebas, además de haber despedido a parte del personal médico contratado expresamente para atender la pandemia", sostuvo.

"Es lamentable que mientras el Presidente ocupa su tiempo e invierte recursos públicos en promover destapes adelantados y una consulta que no llevará a ningún lado; a estas alturas de la pandemia, en México sigan registrándose cifras tan altas de contagios y decesos", concluyó.