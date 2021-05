AMLO y Kamala Harris acordaron establecer una ruta de trabajo para un plan migratorio, informa Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, acordaron establecer una ruta de trabajo para un plan migratorio y de desarrollo para el sur de México y Centroamérica, el cual quedará "aterrizado" el próximo 8 de junio, cuando Harris visite México.

En entrevista con medios a su salida de Palacio Nacional, el canciller señaló que el encuentro virtual fue "muy bueno", lo cual, habla de una cercanía y una afinidad entre ambas naciones.

"Creo que fue una conversación muy buena que habla de una cercanía, una afinidad, un buen diálogo sobre una visión común. Más que sobre medidas puntuales se acordó que a ellos también les interesa el sur de México y Centroamérica. El presidente les dijo a la vicepresidenta lo que piensa sobre Sembrando Vida, que es importante, que si se hace a gran escala tendrá un gran impacto para resolver el tema de la migración, que la gente no tenga que emigrar por pobreza, se lo comentó", dijo el canciller.

"Total, se dijo por qué no hacemos un plan común de trabajo, de acción y lo vemos el 8 de junio. Vamos a tener aquí a la vicepresidenta con el equipo correspondiente de Estados Unidos el día 8 de junio y vamos a avanzar de aquí entonces para tener ese plan en común", dijo.

Marcelo Ebrard señaló que otro punto que se trató fue el impacto que ha tenido es el acceso a vacunas Covid y el cierre de la frontera entre ambos países, donde el presidente López Obrador señaló que "es importante ya pensar que no siga como está hoy en día cerradas todas las actividades porque el impacto económico es inmenso, llevamos más de un año. Entonces están dispuestos a revisar eso".

-"¿Se dará una respuesta en breve?", se le preguntó.

-"Sí, vamos a trabajar con DHS (Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos) y otras autoridades para aterrizar esto lo más pronto".

El canciller señaló que pronto habrá una reunión entre los dos equipos "y yo diría que transcurrió bastante bien, y que nos habla de una nueva etapa entre México y Estados Unidos. Yo creo que la síntesis es que estamos entrando en una nueva etapa de bastante cercanía y afinidad en muchos temas".

El secretario de Relaciones Exteriores señaló que en la conversación no se trató el tema de la nota diplomática que México envió al gobierno de Joe Biden por el financiamiento de la Embajada de ese país a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).