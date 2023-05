Amparan a Robles contra otra orden de aprehensión

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL). - El juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Eutimio Ordóñez Gutiérrez, libró a la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga de una orden aprehensión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada por el caso de la "Estafa Maestra".

La orden de aprehensión, solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR), se libró el 31 de octubre de 2020; sin embargo, el juez Ordóñez concedió el amparo al considerar que la misma se sustentó en datos imprecisos y contradictorios, así como en argumentos confusos.

En la sentencia, el juez puntualizó que no se trata de una cancelación en automático de esa orden, sino que el juez de control debe emitir una nueva resolución con argumentación distinta.

"La concesión del amparo es para efectos de vicios formales por lo que no vincula a negar en automático la orden de aprehensión sino realizar un nuevo estudio de la solicitud de orden que presentó la fiscalía con libertad de jurisdicción por la responsable", expuso en la sentencia.

Ordóñez Gutiérrez expuso que la Fiscalía acusó a Robles Berlanga de ser cómplice de una organización criminal entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2015; sin embargo, en audiencias posteriores indicó que fue entre 2013 y 2014, "lo que es una contradicción", detalla.

De igual forma, puntualizó que la FGR no dijo con qué datos de prueba llegó a las consideraciones anteriores y la razón por la que infirió que aceptó pertenecer a la organización; "y esto debía estar establecido de manera adecuada en la solicitud de orden de aprehensión de la fiscalía".

"En este punto debe destacarse que este juzgado no soslaya que, por la naturaleza de los hechos planteados por la fiscalía, es probable que no existan datos de prueba que de forma directa prueben la pertenencia de la quejosa a una organización; sin embargo, el juez responsable estaba en aptitud de verificar si en este caso puede considerar que se actualiza una especie de prueba circunstancial con base en indicios que surjan de los datos de prueba expuestos", detalla el documento.

En cuanto al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, detalló que las autoridades judiciales acreditaron "con los mismos datos de prueba", que Rosario Robles realizó actos de ocultamiento, encubrimiento, transferencia y recepción de recursos.

"Empero, en este punto, la responsable debía explicar por qué fue la promovente del amparo quien probablemente realizó acciones para ocultar los recursos y los datos de prueba con los que estimó lo anterior, con base en los argumentos de la fiscalía y los datos de prueba aportados. Ante esto, se concluye que también en este punto la responsable no cumplió con su deber de fundamentación y motivación", detalló.

Consecuentemente, al ser fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa suplidos en su deficiencia, "se concede la protección de la Justicia Federal solicitada", indica el texto.

De acuerdo con José Garrigós, abogado de la exfuncionaria en la administración de Enrique Peña Nieto, la sentencia les fue notificada la semana pasada.

"La semana pasada conocimos que el juez con residencia en Toluca Eutimio Ordóñez Gutiérrez había anulado la orden de aprehensión que se había girado desde 2020 por los delitos de delincuencia organizada y de lavado de dinero", expuso en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Rosario Robles fue encarcelada en agosto de 2019 señalada por el delito de ejercicio indebido del servicio público en relación con el caso de la "Estafa Maestra".