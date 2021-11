Analistas dudan si plan para Zacatecas es "más de lo mismo"

Las postales de violencia se han vuelto una constante en Zacatecas, un estado clave para el trasiego de droga que se disputan los cárteles de la droga. La situación en la entidad ha llevado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a presentar un plan emergente cuyo objetivo es contener en lo inmediato la inseguridad, señalan analistas.

Los expertos en materia de seguridad consultados por SinEmbargo indicaron que la estrategia tiene aspectos razonables y positivos si lo que se busca son resultados de corto plazo. No obstante, coincidieron en que para erradicar la violencia se requiere de una política más precisa, localizada y que no sea "más de lo mismo".

El "Plan de Apoyo a Zacatecas", dado a conocer la noche del miércoles, consiste en un despliegue de al menos tres mil 848 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, así como la concentración de esfuerzos para brindar apoyos sociales en toda la entidad, bajo la premisa del Presidente López Obrador de impedir que las organizaciones criminales nutran sus filas de personas sin empleo y jóvenes sin oportunidad.

"Busca crear una contención a lo que está ocurriendo y en ese sentido no me parece malo, al contrario, creo que tiene cosas interesantes... No es una estrategia que nos guste lo absoluto porque finalmente se ha demostrado hasta el cansancio que la militarización de las tareas de Seguridad Pública normalmente trae consigo más violencia, pero creo que en este caso de lo que se trata es de justamente de poner filtros para ir conteniendo un poco la movilidad de los grupos de la delincuencia organizada", expresó con respecto al plan, Edgar Guerra Blanco, profesor investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En tanto que para el doctor en Ciencias Sociales e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Daniel Vázquez Valencia, y el abogado penalista y experto en seguridad, Ramón Celaya Gamboa, se trata de una estrategia ambigua, que es "más de lo mismo".

"Es un plan con tres patas: la primera, es más militarización; la segunda es más programas sociales, y la tercera pata, que tal vez podría ser nueva, es apoyo en inteligencia. El gran lío es que más militarización y más programas sociales —sin una política focalizada que la acompañe—, pues es más de lo mismo y eso ya sabemos que no ha funcionado", explicó el catedrático de la UNAM.

"Es una estrategia que apuesta a más de lo mismo, es decir despliegue masivo como línea principal de acción y que no establece ni técnicas especiales de investigación ni procedimientos de cómo se va a contener las excursiones o los homicidios", detalló a su vez Celaya Gamboa.LA VIOLENCIA, SIN CONTENCIÓN

La violencia en Zacatecas se ha disparado. Los asesinatos cometidos con arma de fuego de enero a octubre de este año (733) crecieron al menos 61.45 por ciento con respecto a los registrados en 2020, (454). En total, en los primeros 10 meses del 2021 se contabilizaron al menos 948 homicidios dolosos en todas sus modalidades, lo que representa un crecimiento de 56.43 por ciento en comparación con los 606 asesinatos del año anterior.

Aunque más allá de las cifras, el número de eventos que han azotado la entidad son cada vez con más violentos: en la última semana, por ejemplo, 18 personas fueron colgadas de puentes en la entidad en diferentes zonas de los municipios de Fresnillo y Cuauhtémoc.

Pero no sólo se trata de homicidios, los otros delitos de alto impacto también han ido en aumento en los últimos cinco años.

Una comparación anual realizada por SinEmbargo —con cifras reportadas por el Secretariado Ejecutivo— arrojó que los delitos que más han incrementado en esta entidad en los últimos cinco años son: homicidio doloso (257.63 por ciento), secuestro (70.37 por ciento), extorsión (291.83 por ciento) y trata de personas (28.57 por ciento).

De estos crímenes, el homicidio doloso es el que más aumentó: en el año 2015 se registraron 288 casos, pero para 2020 subieron a mil 30. Le sigue la extorsión, que pasó de 98 a 384.

En el caso de los secuestros, pasaron de 27 en 2015 a 46 en 2020; la trata de personas pasó de siete casos a nueve; mientras que los feminicidios han tenido variantes: cero (2015), 11 (2016), 13 (2017), 21 (2018), 11, (2019) y 10 (2020).

Los ciudadanos son los que resienten el clima adverso de esa entidad, pues el 86.1 por ciento de la población mayor de edad se sentía insegura viviendo en la capital del estado, de acuerdo con la más reciente medición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), de septiembre pasado, publicada por el Inegi.

La disputa entre los grupos delictivos ha llevado a que desde septiembre pasado los habitantes de algunas comunidades como Ermita de los Correa, en el municipio Jerez y en Calera Víctor Rosales dejen atrás sus hogares y se desplacen a comunidades aledañas, en algunos casos, o que salgan de la entidad rumbo a Estados Unidos, donde han pedido asilo, según han reportado diversos medios locales y la agencia de fotografías Cuartoscuro.

EL PLAN DE AMLO

Como respuesta al recrudecimiento de la violencia en Zacatecas, el Gobierno federal ha reforzado la seguridad en Zacatecas con un despliegue de tres mil 848 elementos del Ejército y dela Guardia Nacional, además de apoyo de las policías estatal y municipal. La presentación de este plan la hizo el propio Presidente en un evento en el que estuvo presente todo su gabinete.

Los especialistas Ramón Celaya y Daniel Vázquez coincidieron en que el documento presentado por la administración federal son acciones y lineamientos que ya se conocen y la fórmula aplicada prácticamente para la totalidad del territorio nacional, es decir, que no es un plan diferenciando por regiones.

Ramón Celaya explicó que cuando se aplican estrategias especiales de Seguridad Pública en una entidad, éstas tienen que ser focalizadas o regionalizadas porque los contextos, lógicas y comportamientos pueden varias.

"Sabemos que no es lo mismo Chihuahua, que el Estado de México, que Chiapas", dijo.

El analista detalló que el planteamiento no presenta líneas de acción específicas, no delimita competencias y funciones para la Fiscalía del Estado, tratándose del fuero común, y para la Fiscalía General de la República, en los homicidios del fuero federal; tampoco dice cómo se va a investigar, detener y cómo se van a contener los principales delitos que afectan Zacatecas

"El documento es ambiguo no aporta nada nuevo, el despliegue de las fuerzas armadas es una forma en la que ya sabemos. Pero no dice cómo van a reducir la criminalidad, cómo van a combatir el principal delito que afecta a Zacatecas: el homicidio. Es decir, no hay una línea de tiempo y un plan específico de quién va a investigar los homicidios que han ocurrido y cómo se va a lograr la captura de los de los delincuentes, de los homicidas que están ahí están en Zacatecas", dijo.

En la presentación del plan, el Presidente López Obrador reiteró que se deben atender las causas de la inseguridad, por lo que anunció que el Gobierno federal, no sólo continuará con los programas de bienestar en el estado, sino que a partir del próximo año los ampliará.

El investigador de la UNAM, Daniel Vázquez, comentó que combatir la violencia por medio de las causas sociales, de generar las condiciones sociales que permitan dar oportunidades a hombres jóvenes en condición de pobreza —que son los que normalmente forman la base criminal— para no sean reclutados por los criminales, es uno de los programas insignia del Gobierno, sin embargo, dijo que combatir efectivamente la violencia, no se logra con programas sociales así nada más, sino que se tiene que aplicar también son mecanismos de incidencia e intervención.

"Ahí es donde se equivocan porque dan por hecho que dar más programas sociales en automático va a generar reflexión social y eso no es así. No habrá tal si antes no hay un proceso efectivo de movilización y desarme. Eso es lo que no están haciendo [...] Los programas sociales por sí solos no sirven de nada. La política social por sí sola no hace desarme, no hace desmovilización, no hace reinserción social".

De acuerdo con el académico, algo que ha faltado en la aplicación de la estrategia de seguridad, no sólo en Zacatecas sino a nivel nacional, es un buen proceso de coordinación interinstitucional en estrategias de desmantelamiento de las redes macro criminales y un programa específico de construcción de paz, el cual el Gobierno sí tenía contemplado o al menos habían planteado en el Plan Nacional de paz y seguridad del 2018 y que se supone iban aplicar entre el 2019 y el 2024.

Para desmantelar la base que criminal, destacó el especialista, es necesaria la construcción de paz, la cual, supone al menos tres procesos: estabilización, desarme y reinserción social.

Por su parte, el profesor Ramón Celaya aclaró:

"Ojo no estamos diciendo que dentro de un plan integral de combate al delito no sea importante la base social, accionándola con medio de programas sociales, lo que estamos diciendo es que se la apuesta todo a esta línea social y la parte operativa".

Edgar Guerra Blanco, investigador del CIDE, consideró que el anuncio de continuar con los programas de apoyos a grupos vulnerables, independientemente de todas las críticas, es una muestra de voluntad política para hacer frente a la violencia.

"Este programa no viene solo: hay otros programas que están implementando por ejemplo en Guerrero. Yo lo interpretaría que no es casualidad que sea en estos estados donde los gobiernos de Morena están tomando control de las acciones".

CAPACITACIÓN Y MÁS APOYO A LOS POLICÍAS

El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que nueve municipios de Zacatecas no cuentan con policía local, por lo que la Guardia Nacional se hará cargo de vigilarlos, mientras que el Ejército instalará retenes en las vías de comunicación de la entidad para frenar las actividades de los grupos criminales.

Adicionalmente se unirán a esta estrategia las zonas militares de Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco para contender el movimiento de grupos delictivos, informó el General Sandoval al presentar la estrategia de seguridad para el estado, la cual durará 30 días, luego de los cuales se evaluarán resultados.

Celaya señaló que el tema de la capacitación a policías, ni siquiera forma parte de un plan de emergencia porque es algo que rutinariamente debería de aplicarse.

Y en el tema de mayor apoyo de inteligencia, Daniel Vázquez, indicó que es un rubro que se esperaría que ya estuviera funcionando desde el arranque de la administración.

Guerra Blanco consideró que el hecho de que hay un reforzamiento de los programas de combate la injusticia social y a la pobreza, es un punto interesante y positivo en la política presentada por el mandatario.

"Eso es algo positivo, todo lo que se invierta para el fortalecimiento de los cuerpos civiles, policiales me parece acertado, ya se verá qué tan efectivo es, pero el hecho de tratar de fortalecer a estos policías parece bastante positivo.

El analista también aplaudió el anuncio de la Secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, sobre el aumento de 3.8 por ciento al presupuesto.

El académico apuntó que el plan es adecuado entendiéndolo a corto plazo, pero para largo plazo, consideró que sí se tendría que repensar la estrategia general de Seguridad Pública con respecto a los mercados ilícitos de drogas.