Analiza "El Bronco" ir de nuevo por la Presidencia

Al señalar que México necesita un golpe de timón porque los jóvenes que son mayoría no están conformes con muchas cosas que pasan en el país, el exgobernador Jaime Rodríguez afirmó que, aunque todavía no es tiempo para decidir si buscará de nuevo la Presidencia, sí le está tanteando el agua a los camotes, porque "las posibilidades de mi condición de independiente siguen siendo interesantes".

"El Bronco" fue entrevistado al salir de la Unidad de Medidas Cautelares, ubicada en la colonia Independencia en el sur de Monterrey, donde acudió a firmar por el proceso penal que se mantiene abierto en su contra, y señaló que espera que en uno o dos meses este caso se resuelva a su favor, porque se trató de un acto "más bien político".

Sobre la intensificación de su activismo en recorridos por el país y a través de redes sociales, comentó que "tengo una buena aceptación con los chavos del país y he estado recibiendo invitaciones".