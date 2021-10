Analizará Ssa aplicar vacuna a menores y tercera dosis hasta 2022

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo a senadores que la definición sobre la vacunación contra Covid-19 de menores de 18 años en México, así como una tercera dosis para los mayores de 18 años se analizará a partir del primer trimestre del 2022.

Durante su comparecencia y ante los cuestionamientos las senadoras del PAN y del PRI, Xóchitl Gálvez y Sylvana Beltrones de por qué este grupo poblacional no se incorpora al Plan Nacional de Vacunación, como ocurre en otros país del mundo, el funcionario señaló que la decisión fue asumida por un grupo de asesores ligado a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"No es que se quiera no vacunar. Si a mí me preguntan ¿a su nieto lo vacunan? No a esa edad" y eso lo vamos a empezar a definir, igual que la tercera dosis que también está en discusión, "a partir del siguiente año, en el primer trimestre se estima de 2022, no es necedad, ni otra cosa", dijo en el marco de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno ante la Comisión de Salud del Senado.

Argumentó que se debe esperar a que exista mayor información para poder vacunar contra Covid-19 a menores de edad, pues se corre el riesgo de alterar el desarrollo normal del sistema inmunológico.

"Los niños de 12 a 17 años tienen la posibilidad claramente y biológicamente de tener esa defensa, el ponerles una vacuna de la cual todavía, excepto para una de las vacunas qué es la que tiene aprobada la OMS que es la de Pfizer, podría tener alguna limitación, no les va a pasar nada, alguna limitación a su desarrollo natural normal de su sistema inmunológico para enfrentar otras enfermedades en el transcurso de su vida", indicó.

Frente a las críticas de los senadores de oposición, indicó que a partir de los 25 años el sistema inmunológico cambia y hacia la tercera edad disminuye considerablemente, razón por la cual la estrategia de vacunación buscó proteger primero a los adultos mayores.

"Una vacuna produce anticuerpos y eso lo produce el sistema inmune normal en un individuo que no requiere la vacuna, en este momento los que menos la requieren son precisamente los niños de 12 a 17", aseguró Alcocer Varela.