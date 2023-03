Anaya condena "brutalidad" por quema de imagen de Norma Piña

A-AA+

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, criticó la marcha del 18 de marzo que se realizó en el Zócalo capitalino para conmemorar la expropiación del petróleo, y que fue encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un nuevo video que compartió en sus redes sociales, el líder albiazul comenzó por condenar "la brutalidad" de la imagen de gente quemando la figura de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, durante el acto.

"Esta barbarie no es casualidad, es la consecuencia directa del discurso de odio de López Obrador. Porque, personalmente ha instigado, ha provocado a sus seguidores en contra de la ministra. Yo me vuelvo a sumar a las muestras de solidaridad con la ministra, y vuelvo a repudiar el discurso de odio del presidente", declaró.

Anaya Corté, acusó que, en el evento, el mandatario federal "se aventó un discurso, para variar, plagado de mentiras".

Denunció que mientras López Obrador aseguró que no se ha solicitado deuda adicional, cifras de la misma Secretaría de Hacienda, señalan que "la deuda de México ha aumentado en un 30%".

"Pero hay algo mucho más grave de su discurso de ese día, nos quiere hacer creer que el petróleo es, como hace 100 años, el pilar del desarrollo. Esto es otra enorme mentira. A ver, el pilar del desarrollo hoy no es Pemex. Lo era hace 30 años. López Obrador se quedó atrapado en los 70, en los 80. En ese entonces la mitad del dinero del gobierno provenía de Pemex. Hoy ya no es así", declaró.

Anaya explicó que la inmensa mayoría del dinero que gasta el gobierno no sale de Pemex, sino de a bolsa de las y los mexicanos.

"De la bolsa de millones que forman esa clase media 'aspiracionista' que tanto le disgusta al presidente. Son los millones de mexicanos, asalariados, dueños de pequeños negocios o de empresas, quienes aportan la mayoría de los ingresos del gobierno, vía la recaudación del ISR y el IVA. Por cada peso que aporta Pemex, la gente que trabaja, las empresas, los negocios aportan cuatro", recriminó.

Por lo anterior, aseguró que quien realmente sostiene a México "son todas y todos los que se levantan temprano cada día y chambean, y chambean duro y pagan sus impuestos con la esperanza de que generen bienes públicos, en vez de males políticos".

Al término del video, Anaya demandó: "Ya basta de manipular la historia. Ya basta de repetir mentiras para que parezcan verdades. Y ya basta de decir que todo está escrito y que el próximo presidente será quien diga López Obrador. Ni López Obrador ni sus corcholatas ni Morena son los dueños de México".

Finalmente, reiteró: "el pilar de México, en lo económico lo mismo que en lo político, son y serán los ciudadanos. Porque le pese a quien le pese, la gente tiene la última palabra".