Anaya critica al Gobierno de AMLO luego de escasez de medallas en Tokio 2020

El excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, criticó al actual Gobierno federal por retirar apoyos a los deportistas mexicanos tras la desaparición de los fideicomisos.

En su video semanal, Anaya felicitó a la delegación mexicana que asistió a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, señaló que, como ha sucedido anteriormente, siempre surgen críticas alrededor de las medallas obtenidas.

"Quiero agradecer a toda la delegación mexicana por su esfuerzo que haber estado ahí representando a México en los Juegos Olímpicos. Es un triunfo y una satisfacción que no se cambia por nada. Muchísimas felicidades. Ya se sabe que cada vez que hay olimpiadas surgen las críticas que no ganábamos tan poquitas medallas desde hace 25 años, que no hubo ni una de oro ni de plata, que quedamos abajo del lugar 80 en el medallero, que en gobiernos anteriores nos fue mejor, pero la verdad yo creo que es absurdo decir que este Gobierno es el responsable directo de todos los resultados y eso que yo he criticado por su ineptitud al Gobierno en muchísimas cosas, pero en materia de deporte es claro que los problemas vienen de mucho tiempo atrás", dijo.

Y aunque no responsabilizó completamente al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por los resultados, Ricardo Anaya sí criticó a la administración actual por retirar el apoyo a los deportistas y recordó el caso de la gimnasta Alexa Moreno, quien tuvo que sufragar de su bolsa los gastos en instrumentos que le faltaban previo a los Juegos Olímpicos.

¡Felicidades a tod@s nuestr@s deportistas! Hicieron sentirnos muy orgullosos. Es increíble lo que su esfuerzo hace con el poco apoyo recibido. Para ellos no hay dinero, cuando al equipo del hermano de AMLO le dieron 89 millones para un estadio. ¡Las prioridades deben cambiar! pic.twitter.com/VJfz7UggnC — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 9, 2021



"La falta de apoyos instalaciones detección de talentos no es algo nuevo. Ahora más allá de las medallas lo que sí es responsabilidad de este Gobierno es que de plano le retiró a los deportistas los poquitos apoyos que aún tenían. A nuestros deportistas han hecho milagros con lo poco que les han dado muchos tuvieron que poner de su bolsa como Alexa moreno. Se quedó por cierto a nada de obtener una medalla muy merecida", agregó.

En contraste, el panista mencionó los 89 millones de pesos que el Gobierno federal destinó para el estadio de beisbol del hermano del Presidente López Obrador. Dicho acontecimiento lo calificó como corrupción.

"A los deportistas mexicanos no hay dinero, pero qué tal los 89 millones de pesos para el estadio de béisbol del equipo del hermano de López Obrador. Para eso sí hay lana, ¿verdad? Para los deportistas no hay. Está muy mal y eso se llama corrupción y el problema es que lo mismo que pasa con el deporte pasa con la economía, con la seguridad, con la salud. Destruyen sin construir, pero eliminaron los fideicomisos deportivos igualito que eliminaron el seguro popular", enfatizó.

Finalmente, Anaya resaltó que el Gobierno necesita tomarse en serio el deporte y apoyar a los futuros atletas desde la niñez, con espacios adecuados para este fin y así, mantener a los jóvenes alejados de la violencia y las adicciones para tener un país más seguro.

"Ya es hora de acabar con el rezago histórico en materia de deporte físico puede volar mucho más alto, pero eso sólo va a ser posible cuando el Gobierno se tome en serio al deporte para apoyarlo desde la niñez, en las escuelas con canchas en todas las colonias y comunidades", concluyó.