Anaya llama a los ciudadanos a defender a la Corte

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, llamó a los ciudadanos a defender a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los ataques del presidente, Andrés Manuel López Obrador porque "el Presidente no es el dueño del país. La Suprema Corte solo ha hecho su trabajo. Hagamos el nuestro defendiendo su independencia y libertad. Porque su independencia y su libertad son también parte de la nuestra".

En su tradicional video de los lunes, Anaya dice: "López Obrador mintió cuando prometió respetar a los otros poderes". Y reflexiona que "Las mentiras del presidente han hecho mucho daño. Porque no son dichos al aire. Son palabras que tienen consecuencias. Sus mentiras en la economía han frenado nuestro desarrollo. Sus mentiras en educación están cancelando el futuro de niños y jóvenes. Sus mentiras en salud han costado vidas".

En el video Anaya evidencia y alerta sobre las contradicciones del discurso presidencial. Recupera las imágenes de lo que dijo López Obrador el 8 de agosto de 2018, cuando acudió a la sede del TEPJF a recibir su constancia de mayoría como presidente electo.

En esa ocasión, López Obrador hizo una serie de afirmaciones categóricas respecto a la relación que tendría como titular del Ejecutivo con los otros poderes y con los organismos autónomos del Estado. Dijo, por ejemplo, "no habré de entrometerme, de manera alguna, en las resoluciones que únicamente a ustedes competen". También dijo: "Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones" y "habrá absoluto respeto por sus veredictos".

"Aunque parezca increíble, López Obrador prometió todo esto", dice Anaya. Pero ante el abismo que hay entre ese discurso de 2018 y la realidad de este 2023, exclama: "Vivimos en el mundo al revés. Porque ¿cómo puede ser el mismo, el que dijo lo que acabamos de oír, y luego ha dicho esto?".

Y a continuación, reproduce declaraciones recientes de López Obrador, en las que claramente se entromete y presiona a los integrantes del Poder Judicial: "No resisten cañonazos, no resisten las tentaciones o son representantes de grupos de intereses creados". En especial, ataca a la ministra presidente de la SCJN: "Apenas llegó (Norma Piña) se desató una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes".

"Pero creo que el colmo es instigar y solapar actos denigrantes en contra de los ministros", denuncia Anaya: "¿dónde se ha visto que se organicen, con recursos públicos, manifestaciones en contra del Poder Judicial? ¿Cómo justificar el acarreo para ir a atacar a los ministros? ¿Cómo justificar que quemen la figura de la ministra presidenta? Y en el colmo del descaro, les dijo hace apenas unos días a los manifestantes que se plantaron con carteles insultantes ahí, en la Suprema Corte, que resistan, que no están solos", expresó.