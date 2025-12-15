Andrea Chávez: 10 asesores y sólo una iniciativa aprobada

Con información de SinEmbargo

Ciudad de México.— La senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, ha contado con al menos 10 asesores en el Senado; sin embargo, sólo una de sus iniciativas ha sido aprobada en más de 14 meses de trabajo legislativo, de acuerdo con una investigación de SinEmbargo.

El medio documenta que la legisladora suma ocho iniciativas propias, aunque únicamente prosperó la que declara el 1 de diciembre como el Día Nacional de las y los Alfareros. La Unidad de Datos de SinEmbargo identificó a los asesores a partir de declaraciones patrimoniales en la Plataforma Nacional de Transparencia, con funciones que van desde casas de enlace, logística y eventos, hasta asesoría de medios y producción audiovisual.

Entre los perfiles detectados hay personal sin experiencia legislativa previa y con sueldos que van de 9 mil a más de 46 mil pesos mensuales netos. Algunos se desempeñan en casas de enlace en Chihuahua, de las cuales no existe información pública detallada sobre su costo de operación, ya que el Senado no etiqueta presupuesto para ese fin.

Consultada por SinEmbargo, la senadora afirmó que no tiene más asesores ni mayor presupuesto que el resto de los integrantes de la Cámara Alta y sostuvo que el trabajo legislativo no se mide sólo por iniciativas aprobadas, sino también por gestión territorial y trabajo en comisiones.

El reportaje contrasta su caso con el de otras senadoras de Morena que, con menos asesores, registran más iniciativas presentadas. También señala que el Senado carece de información específica sobre los equipos de redes sociales y producción audiovisual de los legisladores.

Además de su actividad parlamentaria, Chávez ha destacado la entrega de apoyos sociales, acciones que la oposición considera promoción anticipada rumbo a la elección de Chihuahua. La senadora rechazó que estas actividades se financien con recursos públicos.