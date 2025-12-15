Reforma exprés > No hay repunte

Como no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se venza, este domingo el Congreso del Estado aprobó la controvertida reforma que impide a los candidatos hombres contender por la gubernatura del estado en el proceso electoral de 2027.

lll

Especialistas en el tema legal, los abogados pues, señalan que dicha iniciativa es por demás endeble y puede ser combatida en tribunales federales y pues no les falta razón. La iniciativa viene revestida con una bandera justiciera que argumenta la reinvidicación de los derechos femeninos.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El diputado que encabeza a los diputados del Verde Ecologista de México, Héctor Serrano Cortés no dudó en llenarse la boca durante los días previos con máximas feministas y de deudas históricas y pues está bien, si fuera una postura sincera y no convenenciera.

lll

¿Qué justicia puede haber en una reforma legal que priva de su derecho a votar y ser votado a la mitad de los electores? Está muy bien el rollo feminista, hace lucir bien a quien lo enarbola, pero ya hay quienes dudan de las supuestas buenas intenciones del señor Serrano y su pandilla, perdón, su bancada.

lll

No han de pasar muchos días para ver las reacciones a la atrabancada votación electoral local y en contra de una reforma que de entrada suena abusiva e ilegal.

lll

Una cosa que sí llamó la atención en la jornada legislativa dominical fue el comportamiento de la mal llamada oposición y la cual simplemente se fragmentó. No hay una postura unida, coherente y contestataria.

lll

La reforma dejó en evidencia las tensiones políticas y las diferencias de criterio dentro de los partidos representados en el Congreso. Simplemente en Acción Nacional el voto en contra de su coordinador parlamentario, Rubén Guajardo Barrera, respondió, según sus propias palabras a una definición estratégica y no a un rechazo a la paridad.

lll

El panista sostuvo que las decisiones como la distribución de las candidaturas a las gubernaturas del país deben tomarse en el interior de los partidos nacionales y en acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, y no desde los congresos locales.

lll

Guajardo Barrera confirmó que sus correligionarias Mireya Vancini y Aranza Puente, votaron a favor de la reforma y los dos diputados varones en contra, pero Guajardo Barrera argumenta que no hubo línea ya que el tema no contraviene sus principios ideológicos ni estatutarios. Además, su dirigencia nacional y estatal estuvo informada del sentido de la votación.

lll

Eso sí, avisa que la dirigencia nacional puede promover en el futuro cercano una acción de inconstitucionalidad, aun y cuando se trate de un proceso largo e incierto, sobre todo porque está en camino una reforma político-electoral federal pendiente.

lll

Morena defendió la reforma como una decisión alineada con su método de selección interna y con su discurso de paridad. Su coordinador Roberto García Castillo dijo que el partido cuenta con perfiles femeninos y masculinos competitivos en las 17 entidades y que, al final, es el pueblo quien decide mediante encuestas.

lll

Considera que la medida no representa un riesgo político. Negó que existiera una instrucción directa desde la dirigencia nacional y sostuvo que el tema fue tratado de manera colegiada entre legisladores y dirigencia, en apego a los reglamentos morenistas.

lll

Como era de esperarse, desde el Verde, Héctor Serrano Cortés sólo tuvo porras para la reforma y hasta la calificó como un parteaguas histórico para el estado.

lll

Y ya solo para la anécdota, entre quienes votaron a favor de la ley se encuentran Marco Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano; Sara Rocha Medina y Frinne Azuara, del PRI, así como las panistas Mireya Vancini Villanueva y Aranzazu Puente.

Ya es diciembre y las calles del Centro Histórico lucen llenas de actividad. Pero en los negocios no se registra un repunte y la explicación es simple: los potenciales compradores nada más no llegan debido a tanto ambulante.