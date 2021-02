Andrés Roemer cierra cuenta de Twitter tras acusaciones de abuso

A quince días de que se dio a conocer la primera denuncia por abuso y/o acoso sexual en contra de Andrés Roemer, el comunicador e investigador dio de baja su cuenta de Twitter. Además, a la fecha, suman 14 denuncias, según ha documentado el colectivo Periodistas Unidas Mexicanas.

El pasado 9 de febrero la bailarina Itzel Schnaas denunció en su cuenta de Facebook el abuso que sufrió de parte de Roemer. Pero fue hasta el 15 de este mes cuando su caso se viralizó en redes sociales luego de que publicó un video en su canal de YouTube y aseguró que la denuncia la llevó a la Unidad de Género de Grupo Salinas, que, dijo, resolvió que el conductor en ADN40 es "violentador sexual".

De acuerdo con el relato de Itzel, Roemer, la citó en un restaurante en la colonia Roma para hablar de esos proyectos escénicos, pero cambió el encuentro a su domicilio particular. La bailarina afirmó que allí "esquivó" piropos, bromas y cumplidos, y se negó a los "tragos de cortesía". Además, interrumpía con insistencia su exposición laboral para desviar el tema hacia su gusto por las bailarinas y para expresarle más piropos.

"Empezó a acariciar mis piernas, a masajear mis piernas cerca de la ingle y a tocar su pene. Tocar y/o excitar y/o masturbar, a veces hacen falta precisiones y no las tengo, para mí fue un poco de todo. No supe qué hacer", comentó la bailarina.

Añadió que en diciembre del año pasado, la Unidad de Género de Grupo Salinas Unidad de Género de Grupo Salinas determinó que "Andrés Roemer es un violentador sexual patológico que atenta contra las mujeres".

Días después el escritor y conductor de televisión, negó "rotundamente" la acusación de Itzel Schnaas. Fue a través de Twitter que el entonces embajador de la Buena Voluntad para el Libre Flujo del Conocimiento de la Unesco se pronunció respecto al caso. También negó que la Unidad de Género de Grupo Salinas lo haya declarado "violentador sexual" y afirmó que dicha Unidad declaró el caso como "improcedente".

"Niego rotundamente el supuesto abuso que señala Itzel Schnaas. Lo hablamos en una reunión en Saks San Ángel el 14 de febrero. Es falso también que la Unidad de Género de Grupo Salinas se haya pronunciado sobre el caso, que declaró improcedente", escribió en su cuenta @RoemerAndres, el pasado 20 de febrero. La cuenta ha sido eliminada la tarde de este miércoles.

Roemer publicó un video en YouTube para "dar la cara" y compartir el fragmento de una conversación donde Itzel Schnaas le advertía que hay dos hombres que buscan desprestigiarlo, acto al que ella se rehusó a participar e incluso afirma que lo "defendió durante ocho meses".

En el video, el escritor insiste en que detrás de la acusación de abuso sexual se encuentran los intereses de dos personas "ajenos a los movimientos en pro a los derechos de la mujer".

Por este caso, Matthieu Guével, de la Unesco, dio a conocer que Roemer se retiró de todas sus actividades como embajador de buena voluntad de la Unesco.

La decisión, se dijo, se dio por acuerdo mutuo entre el escritor y la organización internacional y que la medida será aplicada hasta que se esclarezca el caso.

Además, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició por noticia criminal, una carpeta de investigación contra Andrés Roemer por la posible comisión del delito de abuso sexual, en agravio de la bailarina Itzel Shanaas.

Como parte de la indagatoria, el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales dio intervención a elementos de la Policía de Investigación (PDI) para realizar las indagatorias correspondientes para el inicio del expediente.

La presunta víctima no se ha presentado ante el MP para interponer formalmente la denuncia, por lo que la FGJ espera su declaración y para darle el acompañamiento jurídico y psicológico durante todas las diligencias.

Hasta este miércoles, Roemer sólo se ha pronunciado por la denuncia de Itzel Schnaas y no por las otras 13 denuncias que existen, según el colectivo Periodistas Unidas Mexicanas.