Andrés Roemer reaparece en Israel; dice que no escapó de México

El escritor y conductor de televisión, Andrés Roemer, quien tiene una orden de aprehensión en su contra por violación y acumula ocho carpetas de investigación abiertas por delitos sexuales, fue captado en Israel por un conflicto que tuvo con comensales en un bar.

Roemer fue visto discutiendo con comensales de un bar, por lo que policías lo encararon el sitio Eme Equis publicó los videos.

Al salir del leguar, el también exembajador de la Unesco fue increpado por un periodista, quien lo acusó de usar "su judaismo" para permanecer en Israel y escapar de México.

Ante esto, el exfuncionario le respondió que no huye de México: "No estoy escapando de ningún lado, lo siento. Vengo muy seguido".

Además, aseguró que no ha hecho nada malo y, dijo, hay 400 mujeres que lo apoyan.

La semana pasada, el embajador de Israel en México, Zvi Tal, contestó la misiva que envió un grupo de mujeres que acusa a Andrés Roemer de violencia sexual.

Al menos 50 organizaciones feministas solicitaron al embajador que proporcione al gobierno de su país toda la información de los casos de abusos cometidos por el escritor, pues "sería desgarrador para nosotras que surgieran más casos de mujeres violentadas por Roemer que se pudieron haber evitado".

Por ello, Zvi Tal agradeció la carta y aseguró que compartirá el contenido de la carta con autoridades de Israel.