Animado y cantando, así cerró Samuel García su campaña en Nuevo León

A la intemperie, en el lado Oriente de la Arena Monterrey, a unos cien metros de la tarima donde hace seis años menos un día, en el interior del centro de espectáculos ante unos 18 mil animados asistentes, Jaime Rodríguez Calderón dirigía un encendido discurso en su arrollador paso a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda que entonces lo acompañó al sumarse MC al proyecto de "El Bronco", tuvo este domingo su cierre de campaña.

Sin embargo, hoy la asistencia estuvo mermada por la pandemia y al parecer también por un menor poder de convocatoria, quedándose muy lejos en número y entusiasmo de aquél acto que mostró el músculo de la broncomanía, que arrasaría en los comicios del siete de junio de 2015.

La concurrencia no pasó esta vez de unas mil 500 personas frente al templete donde actuaron los grupos musicales que amenizaron el acto político, antes de los discursos de los candidatos.

Otros simpatizantes de García Sepúlveda, del aspirante por la alcaldía regiomontana Luis Donaldo Colosio, y de los candidatos a los ayuntamientos, diputaciones federales y locales, sólo pasaron frente al sitio para que a sus carros y camionetas, ostensiblemente de modelos recientes y marcas de lujo, les fueran colocadas calcomanías con los nombres de los abanderados por la gubernatura y la capital del estado.

En el cierre de campaña se vio presencia mayoritaria de familias de clase media y media alta, que mostraron su simpatía por el candidato de MC, calzando tenis color naranja fosforescentes o vistiendo camisetas del mismo color, y tomándose fotografías con dos botargas, hombre y mujer, que representaban a Samuel García y a su esposa Mariana Rodríguez.

También estuvo listo para las fotos, aunque menos solicitado, un joven disfrazado de león, por aquello del "pónte nuevo, pónte león" que machaca la propaganda musicalizada del abanderado a gobernador.

Alrededor de las 19 horas, Samuel García subió al templete pero no actuó como candidato y posible próximo gobernador, sino como cantante y animador, interpretando entre otros temas de la campaña, junto con su esposa Mariana, el de "Arráncate Nuevo León". Sin embargo, no prendió a la concurrencia, pues unos cuantos bailaban o aplaudían, incluso entre los que estaban mero enfrente de García Sepúlveda.

Samuel presentó a Clemente Castañeda, coordinador nacional de MC, de quien dijo "no sé si cante, pero le entra al tequila con madre". Quiso comprometer a Colosio para que cantara, pero el candidato declinó.

Una media hora antes del previsto inicio de los discursos, se registró un llovizna persistente que empapó a los asistentes que se quedaron a la espera de los mensajes políticos, y a otros de plano los ahuyentó.

Ante unas mil personas que desafiaron la lluvia, Samuel García afirmó que la tendencia en las preferencias electorales tanto a su favor como de su compadre Colosio, ya es irreversible, pues llevan 20 puntos de ventaja.

Afirmó que ni el PRI ni el PAN completaron sus representantes de casilla en todo el estado, mientras MC tendrá "tres por urna" y en Monterrey cuatro.

El abanderado de MC señaló que los golpes bajos que recibió en la campaña lo fortalecieron. "Esos cobardes del centro hasta carpetas de investigación nos iniciaron a mí y a mi familia, porque su candidata de la secta estaba en cuarto lugar", dijo García.

Retador expresó que los del centro, el PRI, el PAN y Morena, aquí se van a topar con él y con el pueblo de Nuevo León, pues como gobernador no permitirá que se metan con su familia ni con ninguna familia del estado.