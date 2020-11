"Animal Político" denuncia que ataques cibernéticos no cesan

Daniel Moreno, director del portal de noticias "Animal Político", denunció que los ataques cibernéticos que ha sufrido ése y sus portales hermanos "Animal MX" y "Animal Gourmet", no han cesado desde hace seis meses.

En su cuenta personal de Twitter, Moreno recordó que desde el 25 de mayo los portales están bajo un constante hostigamiento, el cual busca vulnerar seguridad.

Aclaró que sus denuncias no han sido sólo en redes sociales, sino también ante la Fiscalía General de la República (FGR), "con el ánimo de dar con los responsables".

La agresión se suma a los reiterados intentos de "reventar" el sistema de suscripciones que maneja "Animal Político" y que el periodista denunció en mayo pasado.

Asimismo, Daniel Moreno aseguró que los recientes ataques han ido en aumento, pues al menos durante las últimas tres semanas los tres portales han sido blanco de ataques diarios, al punto de que "Animal MX" y "Animal Gourmet" han dejado de funcionar por momentos.

"Quiero compartirles que los ataques no han cesado. Por el contrario, han sido más intensos. En las últimas tres semanas, todos los días se ha intentado —sin éxito— vulnerar nuestra seguridad", escribió.

Pese a que afirma que los datos del portal no han sido vulnerados, Moreno adelantó que interpondrán una nueva denuncia ante la FGR, aun cuando la dependencia no ha presentado avances en las investigaciones que iniciaron en mayo, con los primeros ataques.

Por último, pidió comprensión a sus lectores, por si dichas agresiones a los portales les impide acceder a sus contenidos.