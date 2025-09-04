ANIQ alerta de riesgo para inversiones en industria petroquímica por nueva regulación

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- Además de contravenir con la relación con el gobierno de Estados Unidos, el reglamento propuesto para nueva la Ley de Hidrocarburos pone en riesgo inversiones hasta por 69 mil millones de dólares, alertó la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ).

El organismo advirtió, que hay nuevas regulaciones y permisos establecidos en el proyecto de reglamento que tienen el potencial de limitar al Plan México del gobierno federal para impulsar el crecimiento y de afectar también el Plan Estratégico de Fortalecimiento de Pemex.

"El potencial de inversión que se vería comprometido es significativo: de acuerdo con los planes estratégicos de Pemex y del Plan México, podrían detonar proyectos que permitirían sustituir hasta 14 mil millones de dólares en importaciones de productos petroquímicos y fertilizantes".

"Asimismo, la industria proyecta una capacidad de inversión de entre 45 mil y 55 mil millones de dólares en los próximos 15 años, recursos que estarían en riesgo si se mantiene el actual proyecto regulatorio", afirmó José Carlos Pons, presidente de la ANIQ.

Este nuevo reglamento próximo a publicarse afectaría el sector al considerar que las disposiciones planteadas en el proyecto ponen en riesgo la competitividad de la industria química nacional, la atracción de inversiones estratégicas, la consolidación de cadenas productivas clave para el desarrollo económico y la operación eficiente de los mercados vinculados con el sector químico y petroquímico.

El organismo, que agrupa a más de 260 empresas que representan el 95% de la producción y distribución privada de productos químicos y petroquímicos en México, comentó que dicha regulación aleja al país de los objetivos del Plan México, de la potencial sustitución de importaciones y de la soberanía energética.

"Si bien la industria química debe ser regulada como sucede en países avanzados, la incorporación de controles y permisos adicionales para la totalidad de la industria química que no se basan en la ciencia, no abonan a la competitividad ni a la inversión en el sector", dijo la ANIQ.

Propuesta de los privados

La Asociación propone que el reglamento debe contener una definición de producto petroquímico que es: Aquellos productos utilizados de manera habitual como insumos por parte de la industria petroquímica y que se obtienen de la primera transformación en la industria del petróleo y del gas natural, siendo éstos de manera exclusiva el metano, etano, propano, butanos y naftas.

Por el contrario, explicó, que, de no corregirse, se generaría una sobrecarga regulatoria para la industria, con el riesgo de frenar inversiones futuras indispensables para el desarrollo de la industria y de los más de 40 sectores industriales a los que provee insumos estratégicos.

El organismo advirtió, que estas nuevas regulaciones y permisos establecidos en el proyecto resultan contradictorios con la iniciativa de la Administración Federal de los Estados Unidos, que otorgó a México un plazo de 90 días para definir acciones concretas de desregulación, facilitación del comercio y con ello reducir el riesgo de nuevos incrementos en los aranceles que enfrentan las exportaciones del país.

Para fortalecer la competitividad en el comercio exterior, señaló que deben instrumentarse medidas para desarrollar el mercado interno como lo son: la extensión indefinida del incremento arancelario para productos químicos establecidos en los decretos del 2023 y 2024, la eliminación de las reglas octavas, así como la eliminación de las fracciones arancelarias de productos químicos de los distintos Programas de Promoción Sectorial, dijo.

"De no corregirse, el alcance del anteproyecto, las próximas disposiciones comprometerán la competitividad del sector petroquímico nacional, inhibirán la llegada de inversiones y pondrán en riesgo el futuro de las cadenas productivas estratégicas que sostienen el desarrollo económico del país", afirmó

La ANIQ reiteró su disposición a trabajar de manera conjunta con las autoridades competentes para construir un marco regulatorio moderno, claro y competitivo, que dé certidumbre a los inversionistas, fortalezca la soberanía energética del país y permita que México aproveche plenamente el potencial de desarrollo de la industria química y petroquímica.