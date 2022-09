Ante alza en precios SHCP plantea importar huevo y pollo de Brasil y carne de Argentina

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- Además de que el mismo titular de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O va al supermercado y ha podido constar que se está cumpliendo con el programa contra la carestía, en la dependencia están preocupados por el alza sin sustento en otros productos fuera de esa canasta.

"Todo mundo lo dice y nosotros mismos lo constatamos: yo de repente voy al súper ¿eh?, lo digo con toda confianza", reveló en entrevista en Radio Fórmula con Joaquín López Dóriga, quien le preguntó si en su casa no le han comentado que ya todo cuesta más caro.

Estableció que si bien el Programa Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) está funcionando, hay otros precios que no se incluyen que siguen subiendo cuando el gobierno federal está haciendo todo lo posible para contener el aumento de los combustibles.

"Lo admitimos: Estamos preocupados ya no sólo por esa canasta de 24, sino estamos preocupados por los genéricos que están afuera de la canasta y en esos nos está tocando ver que hay una queja de inflación", reconoció.

Señaló que esa queja la están transmitiendo a las empresas, sobre todo en las que hay una gran concentración o que tienen una "altísima" participación en el mercado.

Por ejemplo, mencionó que el precio del maíz está comenzando a caer como otros productos primarios, mientras que el precio de la tortilla está subiendo.

Esgrimió que están invirtiendo 400 mil millones de pesos de ingresos presupuesta en un esfuerzo por contener el impacto inflacionario en beneficio de un menor costo del transporte; por eso enfatizó, deben entender que es un esfuerzo conjunto.

Garantizó que harán todo lo que se pueda para traer productos más baratos de otros lados al ser México una economía abierta.

"Queremos traer pollo y huevo de Brasil; carne de Argentina. No vamos a perdonar; en los casos que tendremos que importar, vamos a importar", aseguró al comentar que ya están quitando los cupos.

Por otro lado, Ramírez de la O, manifestó que en el paquete económico del 2023, no estamos planeado con un escenario de recesión; ni tampoco cuentan con evidencia de que Estados Unidos pase por esa situación.