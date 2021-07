Ante aumento de muertes por Covid, cierran playas en Puerto Escondido

Debido a los contagios masivos por Covid-19 y con el objetivo de cortar la cadena de transmisión, el Cabildo de Santa María Colotepec, uno de los municipios en los que se ubica la ciudad turística de Puerto Escondido, determinó cerrar todas sus playas y castigar a quienes no acaten las restricciones sanitarias poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos.

En un comunicado oficial se informó a los habitantes y a los turistas que a partir del día domingo 1 de agosto hasta el 15 del mismo mes se cierran todas las playas, que incluyen Puerto Piedra, la Bahía Principal, Playa Marinero, Playa Zicatela, Punta Zicatela y demás playas que llegan hasta el paraje El Puertecito.

Además, se decreta la prohibición de todo tipo de reuniones sociales, deportivas, políticas, culturales y religiosas, así como la disminución del aforo en espacios comerciales, restaurantes y transporte público, estableciendo el uso obligatorio del cubrebocas.

El Cabildo también acordó castigar con multas, sanciones administrativas, trabajo comunitario y cárcel hasta de 36 días, a quienes no respeten las restricciones sanitarias.

El municipio se declaró en alerta máxima por el aumento masivo de contagios y fallecimientos. De acuerdo a los datos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) Santa María Colotepec registra 202 casos confirmados acumulados y 7 defunciones. Mientras que la región Costa acumula 3 mil 707 casos acumulados y 337 fallecimientos.

En San Pedro Mixtepec, el otro municipio donde se asienta Puerto Escondido, la alerta también se encuentra al máximo y la autoridad decretó desde mediados de julio la entrada al semáforo rojo, la cancelación de todos los eventos y públicos y la reducción de los aforos al 25%; sin embargo, no ha informado sobre el cierre de sus playas.

El cierre de playas en Puerto Escondido se da precisamente en el período vacacional de verano, cuando la entidad esperaba una fuerte recuperación económica.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo del Gobierno de Oaxaca, es este periodo se esperaban a 325 mil visitantes y se proyectaba una derrama económica de mil 411 millones de pesos: 360 en la capital, 783 en Huatulco y 267 en Puerto Escondido.