Ante inseguridad cibernética necesario reforzar protección de datos

En la era digital la inseguridad no sólo se presenta en la esfera física sino también en la cibernética, por ello se deben reforzar las medidas para la protección a la privacidad y los datos personales, afirmó el Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Oscar Guerra Ford.

"Esto recae sobre todo en las personas que la ley marca que son los que tienen la custodia de los datos personales, que es el responsable y su personal encargado", a través de la implementación de medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas para evitar daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso, o tratamiento no autorizado de los datos. Además, dijo, el responsable debe garantizar confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Al participar en el foro virtual "La protección de datos personales como eje para relanzar una Estrategia Nacional de Ciberseguridad", el comisionado Guerra Ford mencionó algunos casos relevantes resueltos por el Inai en los que se presume una vulneración de datos por no tener medidas de seguridad o no aplicar los adecuados.

La filtración de declaraciones patrimoniales en la Secretaría de la Función Pública (SFP); la publicación de una base de datos de alumnos por parte de la UNAM; y el envío, por error, de una base de datos en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otros casos.

"De estas cosas debemos aprender, nadie está exento en estos días con la tecnología, los hackers, etcétera, a que esto pueda suceder; por eso debemos tener medidas y aprender de casos como estos", señaló.

Entre los retos sobre medidas de seguridad, el comisionado Guerra Ford señaló la capacitación, el presupuesto y los tecnológicos.

Xóchitl Díaz Pillado, enlace de Seguridad de la Información de la Coordinación General del Centro Nacional de Cálculo del IPN, aseveró que hoy día no hay ningún sector, público o privado, que esté exento del tema de la seguridad de la información.

En tanto, Cinthya Denise Gómez Castañeda, coordinadora de la Comisión de Protección de Datos Personales del SNT, refirió que la seguridad digital requiere de tecnología actualizada y protegida. Por ello, el SNT ya ha reglamentado en materia de protección de datos personales, como las disposiciones administrativas de carácter general para elaborar, presentar y valorar evaluaciones de impacto.

Y el comisionado del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán, Aldrin Briceño Conrado, expuso que uno de los principales retos del SNT es socializar el conocimiento sobre la importancia de la protección de los datos personales.

En su intervención María Antonieta Velásquez Chagoya, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, destacó que, en promedio, nuestro país recibe un ataque cada 40 segundos y es por ello que reconoce la labor que ejecutan tanto el SNT y de los órganos autónomos.