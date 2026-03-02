Ante la saturación, cementerios verdes

Metepec, Méx.- Ante la saturación de los cementerios, el gobierno del Estado de México impulsa la creación de "panteones verdes", un modelo ecológico que permitirá "hacer el cuerpo humano compostable", aseguró la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible mexiquense (SMA), Alhely Rubio Arronis.

La propuesta "implica que podemos convertirnos en árboles una vez que como seres humanos ya no estemos. Podemos hacer una composta con nuestro cuerpo. Es darle otra percepción completamente distinta a lo que hoy se entiende como un panteón", explicó la funcionaria.

Esta iniciativa, que ya envió la gobernadora Delfina Gómez al Congreso mexiquenses, busca reformar el Código de Biodiversidad y la Ley Orgánica Municipal en Materia de Prácticas Ambientales Responsables de Inhumación, para permitir la operación de cementerios ecológicos en la entidad.

"Nuestra metrópoli tiene un grave problema, por un lado, ya no tenemos espacio en los cementerios, de 100% de los espacios de 83% a 85% ya están utilizados. Sólo tenemos entre 16% y 17% de espacios disponibles", comentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La secretaria mexiquense apuntó que a esta problemática se suma que "los procesos (de entierro) no son sostenibles, por un lado, utilizamos muchos recursos naturales por lo que hace al ataúd, además tenemos procesos químicos en los cuerpos para poder tener su conservación en un cementerio tradicional o en el procedimiento más clásico.

"También, cuando hablamos del proceso de incineración tenemos otra serie de complicaciones medioambientales, entre ellas las emisiones a la atmósfera".

De acuerdo con datos del Censo de Población 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó la funcionaria mexiquensa, en la metrópoli del país "existen 3 mil 953 cementerios con un total de 6 millones 99 mil 547 espacios, de los cuales 83% ya está ocupado y sólo 16.7% disponible. En zonas como el Valle de México, Valle de Toluca y el oriente mexiquense, la presión es mayor debido a la densidad poblacional".

¿QUÉ SON LOS

CEMENTERIOS VERDES?

La secretaria argumentó que la iniciativa de los llamados "panteones verdes", también conocidos como "santuarios verdes", consiste en procesos de descomposición natural mediante pequeñas cajas biodegradables, sin químicos ni barnices, lo que permite que el cuerpo se integre al suelo y contribuya al crecimiento de árboles.

"Un panteón verde es una nueva forma en la que las personas van a poder tener una transición de su cuerpo, respetando los usos y costumbres, es una nueva forma de hacer el cuerpo humano compostable", comentó.

A diferencia de los entierros tradicionales, que implican uso de madera procesada y sustancias químicas, así como la cremación, que genera emisiones a la atmósfera, "el modelo verde busca reducir el impacto ambiental".

Cada "santuario verde", de acuerdo con la titular del Medio Ambiente, contará con una paleta vegetal adecuada a la zona, algunos serán "árboles forestales, otros árboles frutales o hasta espacios de ornato, donde puedas descansar y compostearte".

La funcionaria mexiquense detalló que si bien existen varias maneras de hacer composta con el cuerpo humano, dos son las más conocidas: la primera de ellas es cuando "tu cuerpo físico se pone bajo capas de residuo orgánico, al final somos residuo orgánico y se ponen semillas a una altura más cercana a la superficie para que puedan subir las semillas y se pueda generar un árbol".

La segunda forma "es un proceso de semi-incineración, te hacen como composta, literalmente como un huevito y ese huevito lo meten a la tierra y también tienes una semilla de un árbol determinado", mencionó.