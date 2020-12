Ante repunte de Covid, Nuevo León anuncia nuevas restricciones

Al reconocer que pretendieron reducir las muertes y contagios por Covid-19 sin afectar la economía y no pudieron lograrlo, el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, anunció este jueves una serie de restricciones a la reactivación económica y social que había iniciado el primero de junio. El funcionario anunció que todos los giros comerciales deberán cerrar sábados y domingos, entre ellos restaurantes y centros comerciales.

Solamente abrirán las tiendas que venden productos esenciales, pero con restricciones de aforo y horario, mientras los restaurantes sólo podrán ofrecer servicio a domicilio. Precisó que los únicos negocios que podrán operar los fines de semana serán farmacias, tiendas de conveniencia y de abarrotes, servicios médicos y funerarios, servicios de seguridad privada, estaciones de combustible y bancos. La Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada del 10 al 12 de diciembre, para evitar las grandes aglomeraciones que son tradicionales en esta época del año, para a la Virgen.

Las medidas afectarán incluso el proceso electoral, ya que los partidos y aspirantes a los distintos puestos de elección popular, que se disputarán el 6 de junio de 2021, no podrán realizar eventos con más de 20 personas, mientras los sábados y domingos estará prohibida cualquier actividad de proselitismo. La decisión acordada por el Consejo Estatal de Seguridad en Salud, se tomó a raíz de que durante los últimos siete días se rebasó la cifra de 700 contagios, después de cuatro meses en que las cifras se mantuvieron entre los 400 y menos de las siete centenas de casos.

Y este jueves el reporte alcanzó los 805 contagios, la cifra más alta desde el 28 de julio cuando se contabilizaron 810 pacientes infectados con el virus SARS-CoV-2 en las 24 horas previas. Hasta hoy se han confirmado 106 mil 420 casos de Covid-19 en la entidad, mientras con las 35 nuevas defunciones ya se han acumulado cinco mil 658 decesos por enfermedad viral, ubicándose Nuevo León en el tercer lugar nacional, sólo superado por la Ciudad de México, que registra 17 mil 828 y el Estado de México con doce mil 080 defunciones.

Para obligar a que los dueños o encargados de los establecimientos cumplan las medidas de restricción, realizarán operativos de vigilancia e inspección la policía estatal Fuerza Civil, las policías de los municipios metropolitanos y Fuerza Civil, que se coordinarán con inspectores de las secretarías de Economía y Salud, procediéndose con multas o suspensiones contra quienes no respeten las medidas de restricción sanitaria. Manuel de la O informó que de la semana 45 a la 48 la ocupación de camas para pacientes Covid se incrementó del 49 al 53 por ciento, mientras la ocupación de camas para terapia intensiva subió del 55 al 56 por ciento, ubicándose en ambos casos en riesgo alto, pues a partir del 70 por ciento se considera el indicador en riesgo máximo. En cuanto al número de contagios, de la semana 45 a la 48 de la pandemia aumentó de 621 a 694 casos diarios, manteniéndose en "rojo intenso", ya que a partir de 250 contagios el indicador se coloca en riesgo máximo.

Asimismo la tasa de positividad se agravó también dentro del riesgo máximo al pasar de 54 al 60 por ciento, con el indicador considerándose el indicador en rojo a partir del 40 por ciento. Y finalmente, el promedio de defunciones subió de la semana durante las dos últimas semanas de 29 a 34 defunciones diarias, considerándose que con más de 15 el semáforo se coloca en riesgo máximo.