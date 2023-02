Ante señalamientos, abogado Gabriel Regino se defiende en redes

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL).- El abogado Gabriel Regino, quien fuera subsecretario de seguridad en la administración de AMLO, cuando éste fue Jefe de Gobierno de la ahora CDMX y cuyo nombre fuera mencionado en el juicio que se realiza en los Estados Unidos contra Genaro García Luna, se defendió en sus redes sociales argumentando su inocencia, "se me menciona en un contexto meramente político", dijo el litigante.

Fue el testigo estrella de la Fiscalía estadounidense, Jesús Reynaldo Zambada, quien acusó a Gabriel Regino de supuestamente haber recibido sobornos de 3 millones de dólares hace 13 años, cuando este se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, en el tiempo en que López Obrador era jefe de Gobierno capitalino (2000-2005).

"Le hice un pago de tres millones de dólares a Regino o algo así", señaló "El Rey" Zambada durante su testimonio el pasado 13 de febrero en la Corte de Brooklyn. El motivo de los supuestos pagos era para que brindara protección al Cártel de Sinaloa, pues para ese entonces se presumía que sería el próximo secretario de Seguridad en caso de que AMLO llegara a la presidencia de México.

Este 14 de febrero, la defensa de García Luna le preguntó a Reynaldo Zambada si recordaba sus declaraciones emitidas en julio de 2013, cuando mencionó ante los fiscales estadounidenses que supuestamente le había pagado 7 millones de dólares a Gabriel Regino para una campaña de AMLO en contra de Vicente Fox.

En su cuenta oficial de Twitter, en el que explicó las razones por las cuales habría sido mencionado por El Rey Zambada en el juicio de García Luna, e indicó que se trató de una estrategia de la defensa del exfuncionario, "en el caso del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública Federal de México, la defensa ha intentado restarles credibilidad a los testigos de cargo. ¿Cómo se logra esto? A través de una técnica que se llama contrainterrogatorio", detalló el abogado.

Regino García mencionó que mediante dicha técnica, la defensa suele colocar información -que puede ser cierta, falsa o no corroborable- en la "boca de un testigo", lo cual posteriormente puede ser usado en su contra en los alegatos finales.

"Me han mencionado porque estamos en un contexto político donde se pretende vincular a otras personalidades. Así es la política, así es el proceso penal. Estamos acostumbrados a ello", puntualizó el abogado.

Van mis precisiones a propósito de amables menciones de un servidor en el Juicio que se celebra en Brooklyn. pic.twitter.com/JCNYw2pdFd — gabrielregino (@gabrielregino) February 14, 2023

¿Quién es Gabriel Regino?

Regino García realizó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se graduó como licenciado en Derecho, por lo que también ha impartido clases en Derecho Procesal Penal, Garantías y Amparo Penal en la Facultad de Derecho de dicha institución académica.

De 2003 a 2006 se desempeñó como subsecretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, donde se encargó del "diseño de políticas públicas de prevención y desarrollo y aplicación de operativos de intervención policial para el control de la criminalidad", según la descripción en su perfil de LinkedIn.

Para ese entonces, López Obrador era Jefe de Gobierno. La llegada de Regino a dicho cargo habría sido gracias a una invitación por parte del actual canciller Marcelo Ebrard, quien para esas fechas era titular de la SSP.

Actualmente, es el titular del Despacho "Regino Abogados". Como parte de su trayectoria destaca ser el abogado de cinco exfuncionarios señalados como presuntos responsables por el desplome de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, registrado el 3 de mayo de 2021. Entre las personas que representa se encuentra Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro.