Ante situación en el CIDE, alumnos evalúan realizar paro indefinido

Alumnos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) analizan la posibilidad de irse a paro indefinido a partir del próximo lunes 29 de noviembre, y esto dependerá de si la directiva de José Antonio Romero Tellaeche y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), encabezado por María Elena Álvarez-Buylla, cumplen las demandas que plasmaron en un pliego petitorio que el Conacyt se negó a recibir el viernes pasado, tras una manifestación.

Ayer miércoles, la comunidad estudiantil realizó una votación digital en la que "pudo expresar sus preferencias con respecto a las acciones que tomará el movimiento estudiantil en caso de que nuestras exigencias, plasmadas en nuestro pliego petitorio, no sean cumplidas el día 29 de noviembre del año en curso".

Tras la votación, señalaron: "La totalidad del alumnado activo del CIDE es de 484 estudiantes. En esta votación se registraron un total de 424 votos, que representan la voz y las preferencias del 87,603% del alumnado del CIDE. Hubo votos registrados de todos los programas académicos y generaciones con las que cuenta el CIDE al día de hoy, lo que contempla licenciaturas, maestrías y doctorados".

"El resultado obtenido es un paro indefinido, sin clases y con evaluaciones finales, que será acompañado por la toma de las instalaciones a partir del 29 de noviembre del año en curso, en caso de que las exigencias del pliego no sean resueltas o no existan acuerdos creíbles y suficientes. Así, para que el paro sea levantado la comunidad estudiantil exige el cumplimiento del pliego petitorio o compromisos puntuales por parte de las autoridades competentes", indicaron.

Esta votación es apenas una de las acciones que los alumnos del CIDE han emprendido por la crisis por la que atraviesa su institución, tras la designación de José Antonio Romero Tellaeche, como director interino de ese Centro Público de Investigación, cargo que le fue encomendado por el Conacyt que encabeza María Elena Álvarez-Buylla.

Desde su llegada en agosto pasado al CIDE, Romero Tellaeche ha destacado por haber destituido a la doctora Catherine Andrews de la Secretaría Académica, y al doctor Alejandro Madrazo Lajous, de la dirección del CIDE en la región centro sede Aguascalientes, así como por haber señalado a la institución de neoliberal y describir a la comunidad como "esponjas" que únicamente absorben lo que sus profesores quieren.

Esas acciones llevaron a que el viernes la comunidad estudiantil se manifestara afuera del edificio del Conacyt, ubicado en Insurgentes 1582, alcaldía Benito Juárez, con la intención de entregar un pliego petitorio a las autoridades del Consejo; sin embargo, el organismo de Álvarez-Buylla se negó a recibir ese documento.

En el pliego petitorio, entre otras cosas, los alumnos pidieron el "esclarecimiento y transparencia de las acciones tomadas por parte del Director Interino", la "destitución inmediata del Dr. José Antonio Romero Tellaeche como Director General Interino del CIDE y su remoción como candidato aspirante a la Dirección General de manera permanente con base en su incompetencia para desempeñar las funciones del cargo que ostenta en vista de las recientes arbitrariedades acaecidas el día martes 16 de noviembre de 2021, a saber, la remoción de la Dra. Catherine Andrews y, anteriormente, de Alejandro Madrazo Lajous el miércoles 6 de octubre de 2021".

Acotaron que la destitución de Romero Tellaeche "iría acompañada del reinicio del proceso de selección de Director General y la designación de personal docente interno del CIDE como interino".

También solicitaron a la "dirección promover estabilidad y certidumbre al interior de la institución, así como resarcir los daños generados al alumnado y profesorado por el reciente periodo de volatilidad en el Centro de Investigación", así como la "restitución, si así lo desean, de quienes fueron arbitrariamente removidos considerando que no hay ninguna instancia del Estatuto General que haya sido incumplida previa a la destitución de la Dra. Catherine Andrews y del Dr. Alejandro Madrazo Lajous. Asimismo, su restitución da la pauta para que se pueda convocar al Comité de Evaluación de Profesores de manera urgente para evitar la terminación de la relación laboral de varios docentes cuyo contrato vence en diciembre".

Otra petición fue la "generación de una Asamblea Estudiantil permanente que tenga incidencia en los procesos administrativos internos del CIDE, que sea reconocida en el reglamento como un mecanismo legítimo de comunicación y colaboración entre la comunidad estudiantil y la plantilla administrativa y demás autoridades del CIDE. En principio la asamblea será el recurso y órgano democrático al que recurriremos como comunidad estudiantil para hacer partícipes al alumnado en la toma de decisiones y para exigir injerencia a través de un órgano colegiado en la auscultación que derivará en la designación de un director permanente. De igual manera, el establecimiento de esta Asamblea implica, desde luego, la exigencia de una representación estudiantil permanente en las Juntas de Profesores".

Esa serie de peticiones, indicaron, tendrán que ser cumplidas a más tardar el 29 de noviembre, que es la fecha de designación del nuevo director permanente.

Hasta el momento, ni el Conacyt ni el CIDE han hecho público algún pronunciamiento con respecto del pliego petitorio de la comunidad estudiantil que fue dado a conocer desde el 18 de noviembre.