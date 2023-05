Antes de consulta popular habrá parlamento abierto, dice Ignacio Mier

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, informó que previo a realizar la solicitud de consulta popular para decidir si los ministros de la Corte deben ser electos por voto directo, habrá parlamento abierto.

"Estoy invitando a un diálogo y debate abierto al pueblo. Vamos a organizar un gran parlamento sólo para ver, es decir no queremos reformar el poder público en México o modificar la división de poderes, ni tampoco es un tema electoral o un asunto de carácter vengativo, digamos, contra la Corte", comentó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que se trata de un paso previo y un acto de democracia directa contemplado en la ley, que significará "un gran debate nacional".

El legislador explicó que el Presidente de la República presentará en septiembre de 2024 una iniciativa de reforma constitucional para que los ministros sean designados o electos por la vía democrática.

Sin embargo, señaló, "queremos preguntar a la gente, mediante la consulta, si quiere modificar la Constitución, a fin de que ya no sea el Senado de la República quien los defina".

En ese contexto invitó a expertos, académicos, profesionistas y la población en general a participar en el parlamento en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a fin de ampliar el debate público y sumar esfuerzos en favor de la democracia, aunque todavía no se tiene fecha prevista.