Anticipa Alejandro Moreno más ataques al PRI para dividirlos

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno anticipó que de cara a la Asamblea Nacional de ese partido, a realizarse en febrero del 2022, habrá más ataques a tricolor en busca de dividirlos.

En un comunicado expuso que "la Asamblea -Nacional del PRI- está convocada, y es en febrero de 2022, porque así lo marca nuestro compromiso".

El Presidente del CEN del tricolor anticipó que "en este tiempo que está por venir muchos querrán atacar al partido, pero no tienen ninguna oportunidad de lastimar al PRI, de dividirnos", porque los ciudadanos dieron a los priistas un mandato claro: que el Revolucionario Institucional sea un partido opositor, que levante la voz, que proponga y construya por México.

Acompañado por Adrián Rubalcava Suárez, alcalde electo por segunda ocasión de Cuajimalpa, y por Nora Arias, dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la ciudad, el líder nacional de los priistas advirtió que quienes han querido dividir al Revolucionario Institucional de manera violenta, "van a enfrentar la ley", porque "la inconformidad y la protesta siempre será escuchada, pero basados en el respeto y en el diálogo, siempre pensando en la unidad".

Asimismo, destacó los triunfos de ese partido en la Ciudad de México en el pasado proceso electoral y refrendó el liderazgo Israel Betanzos al frente de instituto en la capital del país.

El dirigente del tricolor ratificó el respaldo del CEN a la dirigencia del PRI en la capital, encabezada por Israel Betanzos y Tania Larios, porque hizo un trabajo extraordinario, toda vez que en el 2019 el partido tenía 5 por ciento de la intención del voto, y en la elección del pasado 6 de junio obtuvo el 16 por ciento de la votación.

A su vez, Adrián Rubalcava, externó su agradecimiento a Alejandro Moreno, al afirmar que les hizo sentir que la Ciudad de México realmente sí importa a la dirigencia nacional.

"Gracias, porque has demostrado que eres un gran líder, y que además sí te importa la militancia, sí te importa que haya resultados en la capital. No te fallamos, y vamos a dar todavía más resultados positivos, para que el partido siga creciendo", recalcó.

Por su parte, el líder del PRI en Ciudad de México, Israel Betanzos Cortés, dejó claro que el éxito del tricolor en la urbe fue gracias a la fuerza de la militancia, "porque se rompieron el alma, caminaron bajo la lluvia y bajo el sol, y se pudo construir este cambio, este gran resultado, logrado después de muchos años de convocar a la unidad y sumar esfuerzos".