Anticorrupción investiga presunta filtración de datos de Telcel

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- Raquel Buenrostro, titular de Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que la dependencia a su cargo ya inició una investigación de oficio de la presunta filtración de datos personales de usuarios de la empresa telefónica Telcel.

Esto, tras el inicio del registro obligatorio de líneas móviles, el cual entró en vigor a nivel nacional el pasado 9 de enero.

"Efectivamente nosotros hacemos investigación al respecto. Somos los responsables, iniciamos procedimientos de oficio, hacemos las investigaciones correspondientes. Ya hay investigaciones abiertas en todos los casos".

"¿Incluido el de Telcel?", se le preguntó en entrevista tras presentar el programa "Semilleros de la Honestidad".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Incluido el de Telcel, o sea, nosotros estamos obligados a abrir, todas las que nos demos cuenta, por oficio lo estamos haciendo", respondió.

Raquel Buenrostro lanza dardo al Inai

La secretaria señaló que en el pasado, cuando la autoridad encargada de investigar estos hechos era el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), no había investigaciones de oficio y los expedientes se guardaban en cajones para que prescribieran y no se les diera seguimiento.

Ante esto, Raquel Buenrostro reveló ya se interpusieron denuncias en contra de quien resulte responsable por haber guardado estos expedientes.

"Es importante destacar que todo el tiempo que estuvo el Inai no hacía esto, no hizo denuncias, no abrió investigaciones de oficio. Siempre obedeció a una denuncia previa, y lo que nosotros ahorita también estamos denunciando obviamente ante el OIC del nuevo Inai (Transparencia para el Pueblo) pero estamos dando vista de que hubo muchas investigaciones que se solicitaron y los expedientes se guardaron en los cajones para que prescribieran y nunca se les dio seguimiento".

"¿Podría haber responsabilidades contra excomisionados?", se le insistió.

"Contra quien resulte responsable, con quien haya guardado el expediente en el cajón, entonces es el responsable de que haya prescrito, y estamos haciendo deslinde de responsabilidad sobre todo en estos servidores públicos, porque en protección de datos es donde menos se hizo en el INAI. Todo se iba a un cajón", acusó.